Костадин Костадинов по темата за напрежението в Близкия Изток, предаде репортер на ФОКУС.
Костадинов призова три пъти президентът Илияна Йотова да свика Консултативният съвет за национална сигурност.
"Тя каза, че няма да свика КСНС, което означава, че тези хора крият информация. Тя не отговори на нас, а на медиите", каза той и допълни:
"Видяхте, че други държави, които са много по-далече от България във военния конфликт, като Испания, отзоваха американските самолети".
Малко преди това председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.
"Военният министър лъже – няма учение нито на НАТО, нито на американската армия. Има военни действия на САЩ, в които участват тези самолети, които се намират на летището в София“, заяви Костадинов и обясни, че "ако нещо се случи на наша територия“, няма да обвинява правителството на САЩ, нито иранците, а единствено служебния кабинет на Андрей Гюров, който е позволил България да се превърне в плацдарм срещу Иран.
Костадинов определи действията на президента на САЩ Доналд Тръмп като "голяма грешка, за която ще си понесе последствията".
Костадин Костадинов: Територията на България се превръща в плацдарм, който може да бъде ударен
