Костадин Костадинов по темата за "Лукойл" и посочи, че според него това са мерките, които е трябвало да предприеме българското правителство за да избегне евентуална криза с горивата през ноември месец, предаде репортер на "Фокус".
"Ние пак седим в позицията на странични наблюдатели. Нашата държава няма косвено участие, което е много безотговорно. Държим се като територия, не като държава", посочи Костадинов и допълни:
"Ако ноември месец останем без горива, то ще е в резултат на безхаберието на управляващите".
