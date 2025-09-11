ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадин Костадинов: Вчера бе извършено поредното политическо убийство! Само на 31 г. с две деца на 3 и 1 годинки!
"В американските университети той правеше серия от публични дискусии, в които, в буквалния смисъл на думата, унищожаваше либерал-глобалистките пропогандистки тези. Вчерашното му убийство се случи точно в средата на такава дискусия, организирана в университета в Юта.
Нашите депутати и евродепутати бяха поканени от него на дискусията във Флорида преди 2 месеца. Днес ще изпратим съболезнователна телеграма на семейството на Кърк.
В Европа действат по-перфидно. В Германия само за 14 дни умряха мистериозно 7 кандидати на Алтернатива за Германия. В България засега се ограничават само със смъртни заплахи, горе-долу по веднъж седмично. Засега.
Светът окончателно се раздели на две половини - на човеци и античовеци. България не прави изключение. От нас и само от нас зависи кой ще победи в тази вечна битка между доброто и злото", пише още Костадинов.
