Костадин Костадинов в кулоарите на парламента по отношение на изказването на лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, че за оставка ще се говори след първи януари, предаде репортер на "Фокус".
"Истината е, че Борисов отдавна не кара влака в българската политика. Дали ще има оставки или не, ще каже неговият лидер Делян Пеевски. Вчера видяхме нещо интересно- Пеевски се скри от собствените си протестиращи. ДПС отдавна не разполага с електоралната подкрепа, която някога имаше. Пеевски се е вкопчил във властта, защото това е единствено, което го държи над водата в буквален и преносен смисъл", каза той.
По темата за вота на недоверие, внесен от ПП-ДБ, той заяви:
"Кога точно правителството ще подаде оставка не е ясно, въпросът е, че то ще подаде такава, тъй като очеизвадно не разплога с подкрепа".
Костадинов заяви, че очаква оставка на правителството през януари и нови избори напролет.
"Най-доброто нещо, което може да се случи, е правителството да подаде оставка възможно най-скоро. Според мен това ще се случи през януари, за да може едновременно да каже, че са изпълнили своята главна геополитическа цел – да унищожат българския лев и държавност, и да кажат, че отговарят на исканията на хората, за да може да отидем на избори напролет", каза той.
По отношение на предложението на ПП-ДБ НСО да не охранява редови депутати, Костадинов се обяви в подкрепа, но допълни, че според него това право трябва да се полага само на председателя на парламента и на неговите заместници. Той обаче настоя да отпадне и охраната на бивши министър-председатели.
"Възраждане" ще предложи такава поправка между първо и второ четене", каза той.
Костадин Костадинов прогнозира оставка на правителството през януари и избори напролет
© Фокус
Още по темата
/
Слави Ангелов: За шест месеца комунистите фалираха 15 банки, а много комсомолци безплатно придобиха активи по време на приватизацията
10:05
Румяна Коларова: Големият страх е, ако се появи партия на президента, дали тя няма да ерозира фатално с БСП, с ПП и с "Възраждане"
08.12
Още от категорията
/
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
След запитване от "Фокус": ГИТ обясни как ще се плаща на хората, които работят на смени и за тях празниците са делници
09.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.