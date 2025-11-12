Костадин Костадинов заради наложените санкции на "Лукойл" от САЩ на руската рафинерия, предаде репортер на "Фокус".
"Ще представим гледната точка на мнозинството от българския народ", каза той.
Костадинов каза още, че от партията не са получили ясна информация от управляващите във връзка с действия в посока България да бъде изключена от американските санкции срещу "Лукойл".
"Единственото, което беше казано, е, че след 23 октомври, когато бяха обявени санкциите, те веднага са потърсили контакт. Кога веднага, на коя дата – не разбрахме, какъв точно контакт, с коя точно институция, какво точно са поискали – не разбрахме. Унгарският министър-председател отиде с цял самолет делегация в САЩ, поиска и получи изключение за всичко'', коментира още той.
Костадинов направи съпоставка между американските санкции по "Магнитски" и тези срещу "Лукойл".
"Най-доброто решение за българската държава е да каже, че няма да спазва санкциите, така както не спазва санкциите по отношение на Делян Пеевски", допълни той.
Костадин Костадинов за "Лукойл": Пращаме делегация на "Възраждане" в Русия за разговор с Медведев!
© Фокус
Още по темата
/
Ивайло Мирчев за "Лукойл": Не се знае какво ще стане с цените на горивата у нас след 21 ноември!
12:13
Енергийният министър: Имаме запаси за 6 месеца бензин в складовете, достатъчно дизелово гориво за 4 месеца, а за самолетно - за 2 месеца
10:00
Румен Радев: Ако истинската цел на управляващите беше да не затвори рафинерията, досега щяха да са назначили ОТУ
08:44
Илиян Василев: Политиците се опитват да решават сложни енергийни въпроси с декрети, вместо с професионален и дългосрочен подход и кадри
08:43
Илиян Василев: Ако "Лукойл" има проблеми, то това не е заради действията на българското правителство, а заради агресията на Путин
11.11
Надежда Йорданова: Държавата трябва да гарантира достъп на гражданите и бизнеса до горива на достъпни цени
11.11
Мирчев: Част от запасите не са под формата на бензин и дизел, а на суров петрол, който трябва да се преработи през "Лукойл"!
11.11
Още от категорията
/
България се присъединява към Европейския център за върхови постижения за гражданско управление при кризи
11:53
Министър Тахов: МЗХ обмисля да предостави държавна помощ на засегнатите от безводието производители в сектор "Рибарство"
11.11
Здравният министър: Учениците вярват в силата на личния пример, в отговорното отношение към здравето
11.11
Годишният доклад на Европейската сметна палата показва: Пак сме без грешки в усвояването на европейски средства за земеделие и природни ресурси
11.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.