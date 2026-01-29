Костадин Костадинов в кулоарите в парламента, предаде репортер на ФОКУС.
Коментарът му идва във връзка с новината, че "Лукойл" ще продаде чуждестранните си активи на Carlyle, като активите на рафинерията в България също попадат в сделката с американската компания.
"Днес е 29 януари. Тъй като няма избрано правителство очевидно е че, изборите няма да са през март. Притеснително е дали само ние искаме да има избори. Тези безсмислени консултации, които президентът Илияна Йотова прави с представителите на т. нар. "Домова книга", са разтягане във времето на безсмислена процедура", каза Костадинов по отношение на продължаващите консултации за поста служебен премиер.
"Ако изборите не са на 29 март, следващата възможна дата е на Цветница. После е Великден. Следващата възможна дата е Томина неделя и пак е празник – на Тома неверни. Тогава ли ще правим избори – на Тома Неверни?! Днес вече чувам хора, които говорят, че може би на 26 април ще е вотът. Защо да не изчакаме направо да дойдат президентските избори да не харчим пари?!“, коментира още той.
По предложение на "Възраждане" днес в пленарна зала народните представители ще разглеждат в зала на първо четене промени в Изборния кодекс- тяхното предложение е за ограничаване на гласуването на българските граждани извън държавите членки на ЕС.
Костадинов заяви, че партията отдавна е внесла промените в Изборния кодекс и отхвърли обвиненията, че промените, предлагани от партията са в полза на ДПС.
"Връщаме нормализацията на вота, подчерта той. 48000 души са гласували на последните избори в Турция. Над 35 000 са гласували в другите секции извън ЕС. В САЩ са гласували 8800 души. За тези държави ще има секции все пак и той не вижда проблем за вота на българите зад граница. Националната сигурност на България е застрашена", подчерта той.
"Вотът в Турция е аномалия. Изборният процес в южната ни съседка се манипулира", каза той.
Костадин Костадинов за "Лукойл'': Това не е изненада
