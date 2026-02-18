Костадин Костадинов определи предложените министри в служебния кабинет на кандидата за премиер Андрей Гюров, предаде репортер на ФОКУС.
Според него съставът включва фигури, които вместо да заемат министерски позиции, би следвало да бъдат разследвани.
"Януклов е свързан с Антикорупционния фонд, който видяхме, че е оказвал натиск върху МВР и се е опитвал да прикрива дейността на педофилската секта в "Петрохан". По-голяма гавра щеше да бъде да е министър на вътрешните работи, за да разпъне окончателно чадър над случващото се там", каза той.
Костадинов заяви, че подборът е "изключително слаб", но "закономерен", тъй като е огледало на потенциала на ПП-ДБ.
"Тествана е една бъдеща формула за управление, която включва ПП-ДБ, хора, посочвани преди това от Румен Радев в негови кабинети, представители, свързани с ГЕРБ и депутати от АПС. Ако това е формулата за управление, определено нищо добро не чака България", смята депутатът.
Той определи избора на Надежда Нейнски за министър на външните работи като "пълен потрес", но добави, че все пак е по-добре от Гергана Паси, чието име също се е завъртяло като възможно за поста.
