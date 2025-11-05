Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Бюджетът е катастрофален, той предвожда задлъжняване с още 21 милиарда лева за сега! Това заяви в кулоарите на парламента лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Този бюджет е вреден за България, няма да го подкрепим. Той е греховно заченат", каза още той.

Костадинов съобщи, че днес управляващото мнозинство е отказало предложеното от "Възраждане" изслушване на Симеон Дянков, председател на Фискалния резерв.

"Смятам, че има много сериозни проблеми в групировката "Величие" и трябва да бъдат решени, смятам ,ч съдебната система ги пази", каза той по отношение на опозицията.