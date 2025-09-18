ЗАРЕЖДАНЕ...
|Костадинов: Държавата няма как да бъде освободена само с вот на недоверие - нужна е революция
"Може би най-големият проблем, който ние имаме в нашата страна е, че целият български народ е убеден в това, че нас ни управлява една мафиотска организирана престъпна група, която разпределя държавния бюджет, както реши за добре, т.е. го краде.“, започна Костадинов.
Той посочи, че през последните години в страната вече действат и чужди мрежи. "През последните години в нашата държава явно се намесват и други организирани престъпни групи, включително и такива от Украйна, които действат спокойно и с протекция на най-високо ниво“, заяви председателят на "Възраждане“.
Като пример той даде случай във Варна, при който местната структура на ДАНС е разкрила украинска групировка и е предприела действия за екстрадирането ѝ. "Когато местните структури на ДАНС във Варна разкриват украинска групировка и екстрадират лидерите ѝ, а централана на ДАНС веднага връща екстрадираните обратно в държавата ни - това е безпрецедентно. Няма случай за последните 36 години, в който екстрадирани лица да бъдат върнати за 10 дни.“, коментира тази фрапираща ситуация Костадин Костадинов.
Той допълни, че вместо да бъдат защитени служителите, разкрили престъпната схема, ръководителят на ДАНС - Варна е бил отстранен. "Всъщност бе пенсиониран, за да не бъде уволнен, защото работеше срещу престъпниците, които унищожават държавата“, подчерта още Костадинов.
В изказването си той свърза различните престъпни групировки у нас с общи интереси. "Единственото, което може да споява тези различни престъпни групировки, е финансов бизнес-интерес.“, каза председателят на "Възраждане“ и отправи и сериозни обвинения към властите в Киев.
"Режимът на Зеленски подкупва не само европейски, но и американски политици, за да създаде корпоративна лобистка структура. Възниква въпросът: давани ли са пари на най-високо ниво - от министър-председателя до депутати? Ако има такива, каква ще бъде реакцията на българската държава?“, попита той от трибуната на НС
"За нас е ясно, че българската държава е завладяна. Тя няма как да бъде освободена само с вот на недоверие - нужна е революция“, каза в заключение председателят на политическата организация.
Костадинов призова, през страницата си в социалната мрежа всички българите да се присъединят към протеста пред Народното събрание, който започва в 14.00 часа.
