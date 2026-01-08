Костадин Костадинов.
"Премиерът в оставка - Росен Желязков, е участвал в срещата на Коалицията на желаещите, която се е провела в Париж. В разговора са участвали държавните и правителствени ръководители на 35 държави, европейски институции и НАТО, президентът на Украйна и представители на САЩ. Там Росен Желязков е поел ангажимент от страна на българската държава имено тя да участва в “опазването на сигурността" като изпрати военни кораби в Черно море. ", пише още той.
"“Възраждане" категорично се противопоставя на това решение и подчертава, че това не е решение на българския народ, а е своеволие от страна на правителството в оставка. С многолюдни протести българският народ показа своя вот на недоверие към правителството на ГЕРБ, ДПС, БСП, ИТН, АПС, чиито решения са подкрепяни и от ПП-ДБ", се казва още в позицията.
"Очевидно е, че светът е в преразпределяне на сферите на влияние и ние, от “Възраждане", сме категорични, че решението, взето от Росен Желязков, който е в оставка, не може да бъде позиция на страната ни, а еднолично негова. Категорично заявяваме, че не признаваме този негов ангажимент, който изразява единствено неговото желание. Напомняме, че в исторически план подобни решения са водили до национални катастрофи, като това страната ни да подкрепи нацистка Германия през Втората световна война. Припомняме, че след войната това, което сполетя нацистите, беше трибунал и съд, което ще очаква и еничарите от самозваното правителство", заключва Костадинов.
