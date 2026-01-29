Костадин Костадинов пред bTV.
"Всяко едно от лицата, които са в този списък, наречен доста нелепо "домова книга" - всички те са политически лица. И всички те са с политически протекции на тези позиции, които са високи политически позиции. Никой от тях не е станал там началник заради конкурс. И не е победил, примерно, други в конкурс. Просто защото някоя политическа партия, в повечето случаи ДПС, в два случая ГЕРБ, го е харесала и го е сложила там, за да защитава нейните интереси, нейните позиции", посочи Костадинов.
Искаме колкото се може по-скоро това Народно събрание да спре да работи, защото то може да произвежда единствено скандали и напрежение в обществото, добави той
"Точно поради тази причина считаме, че ако искаме скъсване с сегашното правителство по време на изборния процес и да сме сигурни, че няма да има опити за манипулации, поне от страна ГЕРБ и ДПС, защото и за ПП-ДБ имаме резерви, Гюров е единственият вариант", заяви той.
Лидерът на "Възраждане" попита защо все още нямаме служебно правителство, припомни, че правителството на Росен Желязков подаде оставка на 11 декември и посочи "почти два месеца по-късно правителството на ГЕРБ и ДПС продължава да управлява".
"Дава се време за някои финални, последни сделки на правителството. И може би договаряне на един, както се казва, мек преход“, коментира "Възраждане“.
Костадин Костадинов: "Възраждане" няма как да гласува бюджет на Асен Василев
Според тях ПП-ДБ искат да бъдат в кабинета на всяка цена
"Нямаме укори към Йотова, защото не смятаме, че това е нейно решение или че тя в момента определя този ритъм. Тя просто продължава това, което президентът Радев беше започнал. Нещо подобно се случи, когато имаше друг такъв преход в края на 1996 - началото на 1997-ма, когато имаше поредица от преговори между висши представители на СДС, които се очакваше да вземат властта, и на БСП, които договориха да няма търсене на виновни за последиците от голямата икономическа криза, в която държавата беше затънала през 96-та година. Това е задкулисие в чист вид. Надявам се да не станем свидетели на 20 години по-късно изявления и свидетелски показания на хора, които са участвали в сегашно задкулисие“, коментира Костадинов.
Костадинов: Ние бяхме първите, които казахме, че е най-логично Андрей Гюров да бъде служебен премиер
©
Още по темата
/
Шкварек: Редовното правителство трябва да проведе изборите, като по този начин, ако те бъдат организирани зле, хората ще знаят кого да "накажат"
09:34
Емануил Йорданов: Постът на министъра на вътрешните работи е важен през цялото време, не само когато идват избори
28.01
Още от категорията
/
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от европейския път на развитие на България
28.01
Радев с първо интервю след напускането на поста си, очакват се отговори на много въпроси в петък
28.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Проф. Габровски: В системата има пролуки, през които изтичат пари...
21:52 / 28.01.2026
Изтече видео с голи кадри на клиентка от студио за епилация
21:08 / 28.01.2026
Ева Кикерезова: Днес беше последният ми работен ден в БНТ
21:08 / 28.01.2026
Между 2 и 4 години години са необходими за адаптация към еврото
20:12 / 28.01.2026
Георги Киряков: Основните акценти на Радев го отдалечават от евро...
20:13 / 28.01.2026
Андрей Гюров: Готов съм да поема отговорността, но при определени...
16:06 / 28.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.