Костадин Костадинов в Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
"Това, което ме притеснява най-много, е, че българският народ в момента е пред избор, който може да вкара за пореден път страната ни в още по-дълбоко задънена улица", посочи той и допълни, че ''за пореден път сме наредени от грешната страна на историята и сме от страната на губещите от цивилизационния сблъсък".
Костадинов заяви, че ''Възраждане'' са единствената политическа сила, която предлага модел на независимостта.
"Ще пропагандираме това, което и възрожденците преди повече от 150 години. Няма по-голяма ценност за един народ от неговата свобода, а за един свободен народ най-голямата ценност е независимата страна", каза депутатът.
Костадинов алармира решение, което вчера ЦИК е взело в късните часове:
С регламент номер 900 от 2024 година и допълнение от регламент 1410 от 2025 година се изменят задълженията на всяка една партия в ЕС по време на предизборна кампания. Според новите изисквания, всяка партия е длъжна да обозначи всички свои визуални рекламни материали с информация за произхода на финансирането. Това включва текст, който да посочва кой плаща за конкретния билборд или плакат, ако финансирането не идва от самата партия, както и информация за спонсора и размера на финансирането. Това е задължително, като целта е всичко да бъде ясно и видимо. Всеки рекламен материал трябва да има QR код или текст, който ясно посочва източника на финансиране.
''Тези регламенти се прилагат директно, а не чрез националното законодателство. Въпреки това, се оказа, че само в България сме прочели този регламент. Фирмите, които пускат тези рекламни материали, са наясно, че при неспазване на изискванията, глобата е 6% от оборота им. Възникна паника, и политическите партии свикаха своето Централно избирателно комисия (ЦИК). Вчера, в 21 часа, ЦИК взе решение да не прилага новия регламент'', алармира Костадинов и допълни:
''Всички, които обясняват колко е хубаво да сме в ЕС, са готови да погазят правилата на ЕК и на ЕС''.
Той добави, че партията ще изпрати регламента в ЦИК и ще посочи, че техните плакати са субсидирани от тяхната субсидия.
''Имаме 300 кв.м. централа и плащаме 15 000 лева данък, не сме наели нито един човек на заплата. За разлика от БСП, които плащат 150 000 лева данък и имат 100 души на щат. Затова ще теглят заем за кампанията“, каза още Костадинов.
В сайта на ЦИК посочват:
''В Централната избирателна комисия не е постъпвала информация за определен компетентен национален орган по прилагането на Регламент (ЕС) 2024/900.
При подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 19 април 2026 г, в рамките на предизборната кампания, Централната избирателна комисия ще упражнява контрол съобразно предоставените ѝ с Изборния кодекс правомощия.
С оглед на това Централната избирателна комисия обръща внимание на всички участници в изборния процес, че агитационните материали, изготвени и използвани по повод изборите за народни представители на 19 април 2026 г, както и всички проявни форми на предизборната кампания, следва да съответстват на императивните разпоредби на Изборния кодекс и на решенията на Централната избирателна комисия.
© ФОКУС
/
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.