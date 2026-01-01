Костадин Костадинов.
"В историята ще останат 12, които донесоха както много отчаяние, така и много надежда за българския народ. Отчаяние, защото имаше моменти, в които ние, свободните българи, борещи се за това България да бъде свободна и независима държава, бяхме наистина поставени в много неблагоприятна ситуация от коалицията на управляващите нагли партии, които бяха решили, че могат да ни управляват и ръководят едва ли не во веки веков", подчерта той.
"Надежда, защото в края на годината все пак с общи усилия, ние, свободните българи с общонародни протести успяхме да изпратим това правителство в историята. С надежда поглеждаме и към новата 2026 година, защото, уважаеми сънародници, за пореден път получаваме последен, последен шанс. В момент, в който светът се променя, в момент, в който се предначертават граници. В момент, в който рухват стари режими, появяват се нови геополитически реалности, нашата страна има златен исторически шанс отново да спечели своята свобода и своята независимост. 2026 година ни дава златен шанс да се превърнем не в зрители, не в прости статисти на собствения си живот и на случващото се исторически настояще в нашата страна, но да бъдем тези, които пишем историята", каза още Костадинов.
Той добави, че България може и трябва да бъде свободна и независима държава със своя собствена валута, със силна армия, с просветен и нормално живеещ, благоденстващ народ , който знае своята мисия. Той свърза предстоящата година и с изборите през март.
"На идващите избори, които ще бъдат в края на март, ние българите можем да дадем урок на цяла Европа как един привидно покорен, привидно стъпкан, привидно унизен и обезправен народ може да се изправи и може да извоюва своята свобода", заяви Костадинов.
"Уважаеми сънародници, ако България успее да спечели свободата си, ако България успее да избере пътя на независимостта пред статуквото на зависимостта и на колониалните реалности в нашата страна, ние можем да се превърнем в пример не само за Европа, но и за целият свят“, заяви още той
"Изборите, които са в края на март могат да дадат възможност да се говори за нас с уважение не само в нашия континент, но и навсякъде другаде, по всички ъгълчета на земното кълбо, защото светът се промени, уважаеми сънародници, и защото ние можем да бъдем част от новите реалности, да бъдем част от тези, които пишат историята, а не да я наблюдаваме отстрани като зрители на филм, написан от други сценаристи и режисиран от други. Крайно време е да поемем съдбата си в своите собствени ръце. Крайно време е да преосновем държавата си“, подчерта той.
В края на обръщението си той отправи призив за активност и единство:
"Крайно време е да създадем нов обществен договор, да възстановим доверието в държавните институции и да направим така, че всички ние да се чувстваме уютно в нашата държава и да я приемаме като наша, а не като инструмент за потисничество и за унищожаване на нашите свободи и на демокрацията в нашата страна. Вярвам, че с общи усилия можем да свършим всичко това, защото в крайна сметка нямаме друг избор. Кой, ако не ние и кога, ако не сега? “, заяви той.
Костадин Костадинов завърши с новогодишно пожелание към българите:
"Честита да ни е Новата 2026 година! Да сме живи и здрави всички българи, където и да се намираме по света. 2026 година може да бъде годината на новото българско Възраждане – нека да го направим заедно за доброто на България и за доброто на нашите деца, за да живее България!“
