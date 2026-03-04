В тази ситуация на фалирало правителство и нула доверие на българският народ има един изход и това правителството да възложи на "Възраждане", която може да води преговори както с Иран, така и с негови близки партньори, да не се допусне каквато и да е атаката срещу България. Опасността е реална, а не хипотетична. Това правителство, показа, че може да ни вкара във война, но не й да ни извади от нея. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов по темата за напрежението в Близкия Изток, предаде репортер на"Политиката на правителството фалира. Видяхте Всичко, което ние казахме през последните дни се оказа истина - всичко, което се каза от управляващите, както от сегашното правителство, така и от това, което подписа разрешението за идването на американските самолети, се оказа лъжа", каза още той.Костадинов призова правителството да даде мандат на "Възраждане" за преговори.