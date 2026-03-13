Костадин Костадинов в кулоарите на парламента минути след като Народното събрание прие на първо четене в зала удължителния закон за бюджета, предаде репортер на ФОКУС.
Единствено от парламентарната група на ''Възраждане'' гласуваха против. По думите му подобна промяна в позициите показва сериозно противоречие в поведението на част от политическите сили. Костадинов определи ситуацията като ''особена политическа шизофрения'', която според него трябва да стане ясна за обществото.
''ПП-ДБ още когато се гласуваше бюджетът миналата година, подкрепиха по-голямата част неговите постановки, както направиха МЕЧ и ''Величие'' От ''Възраждане'' имахме ясна и принципна позиция срещу този бюджет, още когато беше приет. Ние не одобрихме включването на близо 19 милиарда лева в него нов дълг, ние не одобрихме свалянето на прага за ДДС, ние не одобрихме всички останали изкуствено надути приходи, които имаха една единствена цял - да намалят служебно дефицита, за да може да се отговори на изискването на Маастрихтските критерии за максимум 3% дефицит'', посочи Костадинов.
По отношение на включената извънредна точка в дневния ред на НС - проект на решение за задължаване на Министерски съвет да внесе в Народното събрание Проект на закон за ратифициране на споразумението за присъединяване на България към Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп, Костадинов обясни, че "Възраждане" няма да подкрепят това предложение.
''Ситуацията сега е съвсем различна от преди. Сега има война, която продължава да се разгаря. За какъв мир говорим въобще?'', попита той.
Костадинов: Защо опозицията, която протестира с нас, в момента подкрепя бюджета на управляващите?
© ФОКУС
Още по темата
/
Дацов: Виждаме колко струва глупостта, това, че нищо не се случва, че има хора, които не знаят какво правят
12.03
Сметната палата: От близо 15 хил. лица на публични длъжности, само 304 са подали декларации за имущество и интереси
12.03
Комисията по бюджет и финанси прие на първо четене законопроекта за промени на удължителния закон за бюджета
12.03
"Слагаме край на политическия пазарлък'': ГЕРБ-СДС предлагат нова социална помощ за празниците
12.03
Тодор Капитанов: Готови сме за стачки, блокади на градския транспорт и на обслужването в "Български пощи"
11.03
Още от категорията
/
Достена Лаверн: Всички имаме нужда от самочувствието на Анастас, че сме напълно съизмерими с останалия свят
12:07
Астролог: Коридорът на затъмненията е изключително важен. Войната в Близкия изток попада в този коридор и това ускорява процесите
11:09
Търговец: От вчера до днес цената на дизеловото гориво, което зареждам, се е увеличило с 2-3 евроцента
08:18
Мария Силвестър помага на дете, което продава любимите си играчки, за да събира средства за лечението си
12.03
Проф. Александрова: Източникът на зараза с легионерска болест може да бъде климатик или джакузи
12.03
Бащата на Ники Златков е прибрал тялото му. Майката Ралица: Това е предателство и против волята ми
12.03
Иван Начев: Има очаквания за по-висока избирателна активност заради появата на нов политически играч
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.