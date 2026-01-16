Костадин Костадинов. Днес държавният глава Румен Радев ще връчи третия проучвателен мандат за съставяне на правителство на парламентарната група на “Алианс за права и свободи", предаде репортер на ФОКУС.
Костадинов обяви, че 19 април не е подходяща дата за избори, защото част от кампанията няма да се състои. Според председателят на "Възраждане", ако АПС не върнат мандата веднага, то те имат договорка с Радев за бавене на топката и изтегляне на изборите.
“България има нужда от възможно най-скорошни избори, Румен Радев вече достъчно време отпусна на правителството на ГЕРБ и “ДПС-Ново Начало"- месец и половина след тяхната оставка те продължават да управляват държавата", каза Костадинов.
Лидерът на “Възраждане" заяви, че след направена справка на сайта на Министерски съвет става ясно, че след оставката на кабинета “Желязков“ до днес са похарчени минимум половин млрд. лева.
"Възраждане" сме срещу хартиен вот и за 100% машинен вот", каза още депутатът.
Костадинов към АПС: Върнете мандата веднага!
