|Костадинов от протеста в Сопот: Председателят на ЕК не е добре дошла в България
Костадин Костадинов заяви във видеообръщения, че председателят на ЕК "не е добре дошла в България“ и подчерта, че тя не е поканена от българския народ. По думите му Урсула фон дер Лайен е "разследвана за корупция за милиарди, надминаваща дори българските корумпирани елити“ и е "символ на деградацията на европейската цивилизация“.
Костадинов изтъкна, че самият факт, че до последния момент не е било ясно кога точно ще пристигне председателят на ЕК, показва страха на управляващите: "Това е безпрецедентно. При посещения от такъв ранг обикновено информацията се знае предварително. Сега я пазят в тайна, защото се страхуват от реакцията на народа и най-вече от реакцията на "Възраждане“.“
По време на обръщението си председателят на политическата организация обърна внимание на масираното полицейско присъствие в района: "Сопот и Карлово гъмжат от полиция. На всеки десет километра по пътя имаше патрули. На стадиона зад мен стоят стотици полицаи, готови да скочат срещу народа.“ Според него служителите на реда "оправдават 50-процентното увеличение на заплатите си, като застават срещу българските граждани“.
Въпреки лошото време сутринта, протестиращите останаха на място. "Сутринта стояха под проливния дъжд час и половина, сега ги пече слънце, но нищо не може да ги откаже. Стоим тук, за да кажем ясно: България не е за продан, България не се предава, България е слава!“, заяви още Костадинов.
В протеста участие взеха стотици хора, въпреки че по традиция официозните медии отчитат по-ниска бройка. Костадинов отчете факта, че присъствието на големия брой хора е показателно за решимостта на гражданите.Това е поредната акция на "Възраждане“ срещу европейските институции и нашата колониална власт. Пред ВМЗ - Сопот се стигна и до ескалацията на напрежение, след като полицейска кола с включени светлини е опитала да премине през протестиращите и почти е сгазила крака на Костадинов.
