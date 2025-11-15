ТАСС.
"За Европа вече започна обратното броене. Съдейки по учебниците по география в моята страна, България, това е така. Наскоро видях какво е написано в учебника на дъщеря ми за Русия. Знаете ли какво пише там? Няма нищо. Най-голямата европейска страна Русия, най-големият европейски град Москва просто са изчезнали, изтрити от страниците на учебниците", коментира Костадинов.
Лидерът на българската партия отбелязва, че в неговата страна "отдавна се сблъскват с фалшифициране на историята и други прояви на информационна война срещу Русия". "Но това, че те (служителите на Европейския съюз) вече са се докоснали до географията, изненада дори нас в България, които сме свикнали с всякаква пропаганда. Макар и само защото географията не подлежи на коментари и тълкувания, тя е такава, каквато е. Нейните промени отнемат милиони години. Но антируската пропаганда превърна тези милиони години в по-малко от десетилетие", отбелязва Костадинов.
Всичко това, според депутата, "напомня нацистката истерия в Германия преди Втората световна война. Искаме ли повторение на това безумие? Убеден съм, че ние, присъстващите тук, не го искаме. Убеден съм, че преобладаващото мнозинство от европейските народи също не го искат", подчертава той.
"Фокус" припомня, че на Форума "БРИКС и сътрудничеството в Европа през предизвикателства", който се провежда от 13 до 16 ноември в Сочи, участва делегация, водена от Костадин Костадинов.
Костадинов в Сочи: Русия и Москва са премахнати от българските учебници по география
