Костадин Костадинов в кулоарите на Народното събрание, предаде репортер на ФОКУС.
"Искаме максимално прозрачни избори и ще направим наша гражданска мрежа за прозрачност. Искаме висока избирателна активност", добави Костадинов.
"Винаги съм питал какво означава мъртви души? Това са хората, които живеят в чужбина, емигранти. Трябва да се реши въпросът с постоянното и временното жителство", каза той.
Той коментира и ратификацията за Съвета за мир на Тръмп.
"Настоящият кабинет нямат никакво нито морално право, нито законово право да правят такива неща. Ние смятаме, че трябва да имаме близки отношения с администрацията на Тръмп, но не и от един кабинет, който не се ползва с доверието на българския народ", заяви Костадинов.
По отношение на оставката на президента Румен Радев.
"Радев ще стане като всички останали участници в политическия процес. Чакаме го, искаме да си говорим по време на кампанията. Най-хубаво е когато отделните политически сили сблъскват позициите си. Гражданите заслужават да чуят честно какво мисли весеки политик. Важно е политиците да сблъскват позициите си в дебати", каза още той.
