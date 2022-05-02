Êîñòàäèíîâ çà íîâèòå ïîëèòè÷åñêè ïðîåêòè: Îïàñíè çà Áúëãàðèÿ ñà "îòðîâíèòå ãúáè äâîéíèöè"

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 15:32 / 02.05.2022Êîìåíòàðè (1)77
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"Çà ðåøåíèåòî íà ïðîáëåìèòå íè å íóæíî íîâî íàöèîíàëíî îòãîâîðíî ïðàâèòåëñòâî, êîåòî äà ïîåìå ïîëèòè÷åñêàòà îòãîâîðíîñò è äà èçâåäå Áúëãàðèÿ îò ñïèðàëàòà îò êðèçè. Äàëè òîâà ùå ñòàíå, çàâèñè ñàìî îò áúëãàðñêèÿ íàðîä è îò òîâà äàëè ñå å íàó÷èë äà ðàçïîçíàâà ïîëèòè÷åñêèòå ïðîåêòè, êîèòî êàòî "îòðîâíè ãúáè" èçíèêâàò òî÷íî ïðåäè ïðåäñòîÿùèòå ïðåäñðî÷íè èçáîðè", çàÿâÿâà ïðåäñåäàòåëÿò íà "Âúçðàæäàíå" Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ â ñúîáùåíèå, ðàçïðîñòðàíåíî îò ïðåñöåíòúðà íà ïàðòèÿòà. 

"Â ïîñëåäíèòå äåñåò äíè áÿõà îáÿâåíè òðè íîâè ïîëèòè÷åñêè ïðîåêòà, à äâà îò òÿõ è ó÷ðåäåíè. Çàïî÷íàõà äà ñå çàâðúùàò íà ïîëèòè÷åñêàòà ñöåíà õîðà, êîèòî âúâåäîõà ÷àñòíèòå ñúäåáíè èçïúëíèòåëè â áúëãàðñêàòà ñúäåáíà ñèñòåìà, áèâøè ìèíèñòðè, âçèìàëè ïàãóáíè ðåøåíèÿ â èçìèíàëè ïðàâèòåëñòâà", ïîñî÷âà ëèäåðúò íà "Âúçðàæäàíå". Îïàñíè çà Áúëãàðèÿ ñà "îòðîâíèòå ãúáè äâîéíèöè“, äîïúëâà Êîñòàäèí Êîñòàäèíîâ

"Âúçðàæäàíå“ å åäèíñòâåíàòà çàïëàõà çà ñòàòóêâîòî è çàäêóëèñèåòî, êîåòî ãî âîäè. Ùå áúäå âëîæåí îãðîìåí ôèíàíñîâ ðåñóðñ îò ÷óæäè êàïèòàëè, çà äà áúäàò ïðåäñòàâåíè íîâîèçíèêíàëè èëè äîáðå ðåàíèìèðàíè ñòàðè ïðîåêòè êàòî âúçìîæíîñò çà "âúçõîä“, çà "ðàçâèòèå“, "çà èçïðàâÿíå‘ íà Áúëãàðèÿ, ñå ïîñî÷âà îùå  â èçÿâëåíèåòî íà Êîñòàäèíîâ. Îò "Âúçðàæäàíå“ íÿìà äà ïîäêðåïèì íèòî åäèí ïðîòåñò, â êîéòî îðãàíèçàòîðèòå íå ñà ÿñíî çàÿâåíè, äîïúëâà ëèäåðúò íà "Âúçðàæäàíå".









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