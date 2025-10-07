ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Костадинов за скандала с WSJ: Борисов потвърди написаното!
Вчера Костадинов остро разкритикува управляващите, като ги обвини в "национално предателство и държавна измяна“. Той се позова на публикация във в. "Уолстрийт джърнъл“ (WSJ) от 4 октомври, в която се разкриват подробности за срещата между лидера на ГЕРБ Бойко Борисов и сина на настоящия президент на САЩ Доналд Тръмп, проведена в София през април 2025 г.
Председателят на "Възраждане“ Костадин Костадинов съобщи, че е подал сигнал до прокуратурата срещу Борисов за съмнения за държавна измяна на база на статията.
Сигналът беше внесен вчера към края на работния ден в Софийска градска прокуратура, защото в момента нямаме главен прокурор, както е добре известно, каза Костадинов.
Според Костадинов е много показателно, че няма реакция от другите политически партии, дори от тези, които се определят като опозиция.
"Един български политик, председателят на партията мандатоносител, си позволява да търгува българска и чужда собственост в замяна на свой личен партиен интерес. Това се нарича търговия с власт, търговия с влияние и е подсъдимо, а когато се върши с чужденци, е държавна измяна“, посочи лидерът на "Възраждане“.
Костадинов посочи, че партията му няма доверие на Борисов.
"Затова смятам моя сигнал до прокуратурата за съвсем основателен, но нямам илюзии, че по този сигнал ще се работи".
"Изслушах обясненията на Борисов, те дойдоха доста екзотично, на тротоара пред неговата къща на въпросите на бивш политик, бивш журналист. Този тип разговори на тротоара с удобно подадени въпроси показват гузна съвест", коментира Костадинов.
"В качеството на какъв той се разпорежда с публична държавна собственост каквато представлява газовата тръба", попита още лидерът на "Възраждане“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много тежко ранени
13:15 / 05.10.2025
Първи кадри от мястото на състезанието във Варна, при което загина човек
14:14 / 05.10.2025
Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието
11:11 / 05.10.2025
Вероятност за локални наводнения тази седмица в област Русе
10:43 / 06.10.2025
След трагедията във Варна: Диана Русинова поиска оставките на...
16:00 / 05.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: