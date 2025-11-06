Костадинов за забраната за износ на горива: Ще внесем официално запитване до Европейската комисия защо няма реакция от тяхна страна
© Булфото (архив)
Нашата делегация, както и цялата група ще се подпишат под писмено запитване за до ръководителя на ЕК, защо няма реакция за това много сериозно нарушаване на договора за функциониране на ЕС. Това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов в кулоарите на парламента.
Запитването му е във връзка с проекта на решение за спирането на износа на дизел и авиационно гориво от страната.
"Не може да се налагат ограничения във вътрешносъюзната търговия. Това е като да наложиш ограничения в търговията между Софийска и Варненска област", каза Костадинов.
"Ще бъдем настоятелни в ЕП, защото ако не ни отговорят, това е знак, че ЕС функционира като българската правораздавателна система - както и скимне и в зависимост от това кому е изгодно. Както в случая с Кристин Лагард – осъдена за престъпление за корупция, но не е записано в криминалното и досие, тя остава криминално чиста и няма проблем да бъде председател на Европейската централна банка", обясни Костадинов.
Относно позицията на Британското посолство за думите на Борисов, Костадинов уточни, че от посолство са казали всичко с една дума - Край.
Още по темата
/
Радев наложи вето на закона, с който продажбата на "Лукойл" може да стане само с разрешение на ДАНС
05.11
"Сделката за "Лукойл" е чиста раздяла": Изпълнителният директор на Gunvor Group е убеден, че ако сделката бъде сключена няма да има обратно изкупуване на активите
04.11
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
04.11
Домбровскис: Няма индикации за проблеми със сигурността на доставките на петролни продукти в ЕС
03.11
На първо четене: Депутатите приеха проекта за спирането на износа на дизел и авиационно гориво
31.10
МЕЧ иска спешно изслушване председателя на ДАНС, премиера и ресорните министри за ситуацията с горивата
31.10
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Иво Сиромахов: Не гласувам от 2009 г.! Всички партии отиват към м...
22:42 / 05.11.2025
Приеха изплащане на обезщетения на пострадалите от бавно правосъд...
19:34 / 05.11.2025
Правителството предлага Деньо Денев за председател на ДАНС
18:21 / 05.11.2025
Отстраниха от Държавен фонд "Земеделие" служителя, поискал подкуп...
17:50 / 05.11.2025
Премиерът Желязков: Присъединяването ни към Шенгенското пространс...
17:50 / 05.11.2025
Британското посолство в София отговори на Борисов: Санкциите по "...
17:24 / 05.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.