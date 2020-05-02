Êðàé íà áðèôèíãèòå íà Íàöèîíàëíèÿ îïåðàòèâåí ùàá!

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Êðàé íà áðèôèíãèòå íà ãåí. Ìóòàô÷èéñêè çà ðàçïðîñòðàíåíèåòî íà êîðîíàâèðóñ â Áúëãàðèÿ. Äàííèòå âå÷å ùå ñå îãëàñÿâàò ñ ïðåñññúîáùåíèÿ êúì ìåäèèòå.

"Îò äíåñ èíôîðìàöèÿòà ùå áúäå ïðåäñòàâåíà ïîä ôîðìàòà íà ñúîáùåíèÿ îò ñåêðåòàðÿ íà ùàáà. Âúïðîñèòå, êîèòî èìàòå ùå ìîæå äà îòïðàâÿòå ÷ðåç ðåñîðíèòå ïðåñöåíòðîâå. Áúëãàðñêîòî îáùåñòâî å äîñòàòú÷íî äîáðå èíôîðìèðàíî çà êîðîíàâèðóñà", êàçà Ñåâäàëèíà Àðíàóäîâà íà èçâúíðåäíèÿ áðèôèíã íà ùàáà.

Ìîòèâèòå çà ñïèðàíåòî íà ðåäîâíèòå áðèôèíãè å, ÷å áúëãàðñêîòî îáùåñòâîòî âå÷å å äîáðå èíôîðìèðàíî çà ïàíäåìèÿòà îò êîðîíàâèðóñ, à è ãëàñîâå íà êðèòèêà, ñïîðåä êîèòî ùàáúò ïðèâëè÷à ïîâå÷å êðèòèêà.




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