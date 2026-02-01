Край на лева: От днес еврото е единствената официална валута в България
©
От Министерството на финансите напомнят, че търговците вече не са длъжни да приемат левове, а рестото при всяка трансакция ще се връща единствено в евро.
Цените на стоките и услугите ще останат изписани и в двете валути до 8 август 2026 г., съгласно изискванията на Закона за въвеждане на еврото в Република България.
Обмяна на банкноти и монети
ФОКУС припомня, че ако все още разполагате с левове, можете да ги обмените без такси в клоновете на търговските банки, както и в "Български пощи" до 30 юни 2026 г. А в БНБ обмяната е безсрочна.
"Сигнали за нарушения ще продължат да се приемат от контролните институции'', допълват още от МФ.
Още по темата
/
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01
Още от категорията
/
България отново удари дъното: Евростат публикува минималните заплати към 1 януари в държавите от ЕС
30.01
Вирусологът проф. Радка Аргирова за Нипа: Навлиза през дихателния тракт и след това може да премине в кръвта
30.01
Бивш началник на "Пътна полиция": При 50 км/ч, ако не сме обезопасени в колата, е все едно да скочим от четвъртия етаж
30.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Божидар Божанов: ГЕРБ загуби европейския си облик
20:01 / 31.01.2026
Радев отговори на Кирил Петков: Твърденията относно гръцката газо...
20:02 / 31.01.2026
Анализатор: Радев не показа очакваното лидерство и влезе в против...
17:34 / 31.01.2026
Иван Брегов: Антикорупция няма. Всеки път, когато влезете в занем...
17:33 / 31.01.2026
НС на БСП реши: Конгресът ще се проведе на 7 и 8 февруари
15:54 / 31.01.2026
Българите задлъжняха с милиарди
15:13 / 31.01.2026
Актуални теми
Dbcbg
преди 1 ч. и 41 мин.
Евро пе*алите и поколение джендър зомби днес ще правят яко оргий.
Kolin
преди 2 ч. и 0 мин.
Вчера Метро беше пълно с турски рейсове и коли,опашките бяха по 30 човека най-малко!
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.