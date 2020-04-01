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|Êðàé íà íåÿñíîòèòå! Àäâîêàòè îò Ïëîâäèâ ïîñî÷èõà êîè îáåêòè ìîãàò äà ðàáîòÿò, êúäå íå å çàáðàíåíî äà ñå ðàçõîæäàìå è âñè÷êè èçêëþ÷åíèÿ!
"Ñúñ çàïîâåäèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñå âúâåæäàò îïðåäåëåíè çàáðàíè è ïðàâèëà, êîèòî òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò. Çà ïåðèîäà îò 13.03.2020 ã. äîñåãà ñà èçäàäåíè áëèçî 30 çàïîâåäè, êîèòî ðåãëàìåíòèðàò ôóíêöèîíèðàíåòî íà îáåêòè ñ îáùåñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå, ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ, äîñòúïà äî îòêðèòè è çàêðèòà ñïîðòíè è äðóãè ñúîðúæåíèÿ.
Âàæíî å äà ñå ïîñî÷è, ÷å ïî îòíîøåíèå íà âñè÷êè çàïîâåäè å äîïóñíàòî ïðåäâàðèòåëíî èçïúëíåíèå, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å äîðè äà áúäå îáæàëâàíà íÿêîÿ îò òåçè çàïîâåäè îò çàèíòåðåñîâàíè ëèöà, òîâà íÿìà äà ñïðå òÿõíîòî äåéñòâèå, îñâåí àêî èçðè÷íî íå ñå ïîèñêà ñïèðàíå îò ñúäà.
Íàêðàòêî îãðàíè÷åíèÿòà è çàáðàíèòå ñà ñëåäíèòå:
Ïðåóñòàíîâåíè ñà ïîñåùåíèÿòà â óâåñåëèòåëíè è èãðàëíè çàëè; êàçèíà, ÑÏÀ – öåíòðîâå, äèñêîòåêè, ïèòåéíè çàâåäåíèÿ, ðåñòîðàíòè, êàôå – ñëàäêàðíèöè, çàâåäåíèÿ çà áúðçî îáñëóæâàíå.
Èçêëþ÷åíèÿ: Â òúðãîâñêèòå öåíòðîâå òèï ÌÎË ìîãàò äà ðàáîòÿò áàíêè, çàñòðàõîâàòåëè îôèñè, àïòåêè è äðîãåðèè;
Ðåñòîðàíòèòå ìîãàò äà äîñòàâÿò õðàíà çà âêúùè ïðè ñïàçâàíå íà âñè÷êè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ïðàâèëà;
Âñè÷êè îñòàíàëè, íåóïîìåíàòè îáåêòè ïðîäúëæàâàò ðàáîòàòà ñè, êàòî íàïðèìåð êîçìåòè÷íèòå ñàëîíè, ìàãàçèíè çà ñòðîèòåëíè ñòîêè, çà òåõíèêà çà äîìà è ò.í.
Ïðåóñòàíîâÿâà ñå äåéíîñòòà íà ó÷èëèùàòà, äåòñêèòå ãðàäèíè, äåòñêèòå ÿñëè, óíèâåðñèòåòè, çàíèìàëíè è äðóãè îáó÷èòåëíè îðãàíèçàöèè;
Ïðåóñòàíîâÿâà ñå âñÿêàêâà ôîðìà íà ãðóïîâà äåéíîñò è ðàáîòà ñ äåöà, íåçàâèñèìî îò ïðàâíî îðãàíèçàöèîííàòà é ôîðìà – íàïðèìåð ñïîðòíè òðåíèðîâêè, ñúñòåçàíèÿ è äðóãè.
Çàáðàíåíè ñà âñÿêàêâè ìàñîâè ìåðîïðèÿòèÿ (êèíà, òåàòðè, êîíöåðòè, êîíãðåñè, ôèòíåñ - çàëè è äðóãè).
Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå æåíñêè êîíñóëòàöèè, ïëàíîâè èìóíèçàöèè, ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè, ïëàíîâè îïåðàöèè, òðàíñïëàíòàöèÿ íà îðãàíè, òúêàíè è êëåòêè.
Ïðåïîðú÷âà ñå ðàáîòîäàòåëèòå äà îðãàíèçèðàò òðóäîâàòà äåéíîñò ÷ðåç äèñòàíöèîííà ðàáîòà íà ñëóæèòåëèòå.
Â îáåêòèòå çà îáùåñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå, êîèòî ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò è ïðåäîñòàâÿò óñëóãè íà ãðàæäàíèòå, íå ñëåäâà äà äîïóñêàò ñúáèðàíå íà ïîâå÷å îò äâå ëèöà íàä 60 ã. â ïîìåùåíèÿòà è ïðèëåæàùèòå ïëîùè íà îòêðèòî, êàòî ñëåäâà äà îñèãóðÿò äèñòàíöèÿ îò 1-1.5 ì. ìåæäó òÿõ.
Ãðàæäàíèòå íÿìàò ïðàâî äà ïîñåùàâàò: ïàðêîâå, ãðàäñêè ãðàäèíè, ñïîðòíè ïëîùàäêè, äåòñêè ïëîùàäêè è ñúîðúæåíèÿ íà çàêðèòî è îòêðèòî;
Ëèöà ïîä 60 ã. íÿìàò ïðàâî äà ïîñåùàâàò õðàíèòåëíè ìàãàçèíè è àïòåêè â ÷àñîâèÿ äèàïàçîí ìåæäó 8.30 è 10.30 ÷àñà.
Ïðåìèíàâàíå ïðåç ÊÏÏ:
Ñúçäàâàò ñå ÊÏÏ íà èçõîäèòå è âõîäîâåòå íà îáëàñòíèòå öåíòðîâå, êàòî ïðîïóñêàò ñàìî:
Ëèöà, êîèòî ðàáîòÿò â äàäåíî íàñåëåíî ìÿñòî;
Ëèöà, êîèòî èìàò çäðàâîñëîâíè ïðè÷èíè èëè íåãîâè áëèçêè èìàò òàêèâà ïðè÷èíè è òîâà íàëàãà ïðåìèíàâàíåòî;
Çàâðúùàíå íà ïîñòîÿíåí, íàñòîÿù èëè àäðåñ, íà êîéòî ïúòóâàùèÿò âðåìåííî ïðåáèâàâà;
Íåîáõîäèìîñò îò ïîëàãàíå íà ãðèæè çà ðîäíèíè, êîãàòî ïúòóâàùèÿò è íóæäàåùèòå ñå ðîäíèíè æèâåÿò íà ðàçëè÷íè ìåñòà;
Íåîáõîäèìîñò îò ñíàáäÿâàíå ñ õðàíèòåëíè ñòîêè èëè ëåêàðñòâà, êîãàòî â íàñåëåíîòî ìÿñòî íÿìà àïòåêà/õðàíèòåëåí ìàãàçèí;
Òåçè îáñòîÿòåëñòâà ñå óäîñòîâåðÿâàò ñ äåêëàðàöèÿ – îáðàçåö, êîÿòî ìîæå äà áúäå èçòåãëåíà îò ñàéòà íà ÌÂÐ, êàêòî è ñúñ ñëåäíèòå äîêóìåíòè, ñïîðåä êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé: ñëóæåáíà áåëåæêà îò ðàáîòîäàòåë; ëè÷íà êàðòà; óäîñòîâåðåíèå çà íàñòîÿù àäðåñ; ìåäèöèíñêè äîêóìåíò è äðóãè.
Íÿêîè îò èçïîëçâàíèòå èçðàçè â çàïîâåäèòå íà ÌÇ ñà íåÿñíè è ñå òúëêóâàò ïî ðàçëè÷åí íà÷èí. Íàïðèìåð, íå ñòàâà ÿñíî äàëè çàáðàíàòà çà ïðèåì è ïëàíîâè îïåðàöèè îáõâàùà ïðåäñòîÿùè îïåðàöèè íà îíêîáîëíè ïàöèåíòè è äðóãè. Íå å ÿñíî è êàêâî ñå èìà ïðåäâèä ïîä "ñúîðúæåíèÿ íà îòêðèòî è çàêðèòî“.
Â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå èçïîëçâà èçðàçúò "îáåêòè ñ îáùåñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå“, îáðúùàìå âíèìàíèå, ÷å äåôèíèöèÿòà ñå ñúäúðæà â Çàêîíà çà çäðàâåòî, ïàð. 1, ò. 9 è âêëþ÷âà (èçáðîÿâàíåòî å íåèç÷åðïàòåëíî): àâòîãàðè, ìåòðîñòàíöèè, ðåñòîðàíòè, õîòåëè, îáåêòè îò äàëåêîñúîáùèòåëíàòà ìðåæà, ëå÷åáíè è çäðàâíè çàâåäåíèÿ è äðóãè.
Ãðàæäàíèòå ìîãàò äà ïðîäúëæàâàò äà ïîñåùàâàò ðàçëè÷íè îáåêòè, íåóïîìåíàòè â çàïîâåäèòå ïðè ñïàçâàíå íà ãîðíèòå ïðàâèëà. Íàïðèìåð, íå å çàáðàíåíî äâèæåíèåòî ïî óëèöè è òðîòîàðè, ñ èçêëþ÷åíèå íà âåëîàëåèòå. Íå å çàáðàíåíà ðàçõîäêàòà èçâúí ïðèðîäíèòå ïàðêîâå, íàïðèìåð ïî ïëàíèíñêè ïúòåêè, íî îò äðóãà ñòðàíà òîâà íå å îñíîâàíèå çà ïðîïóñêàíå ïðåç ÊÏÏ.
Íÿìà çàáðàíà çà ïàçàðóâàíå îò ìàãàçèíè çà æèâîòíè, îòêðèòè ïàçàðè ñ õðàíèòåëíè ñòîêè è äðóãè. Íÿìà çàáðàíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà ñ àâòîìîáèë, êîëåëî èëè ìîòîð. Íÿìà çàáðàíà è çà ñúáèðàíèÿ ó äîìà, íî ïðåäâèä ïðåïîðúêèòå, êîèòî ñà äàäåíè îò ñïåöèàëèñòèòå çà ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ îò ïîíå 2 ìåòðà è îãðàíè÷àâàíå íà ñîöèàëíèòå êîíòàêòè, íå ïðåïîðú÷âàìå òîâà äà ñå ïðàâè.
Çà íàðóøàâàíå íà âúâåäåíèòå ïðàâèëà íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà ìîæå äà ñå íàëîæè ãëîáà â ðàçìåð íà 5000 ëåâà, àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, à íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà – 15 000 ëåâà. Ãëîáèòå ñå íàëàãàò ñ íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ, êàòî ñðîêîâåòå çà îáæàëâàíåòî èì íå òåêàò çà ïåðèîäà íà äåéñòâèå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, ò.å ñúùèòå ìîãàò äà áúäàò îáæàëâàíè ñëåä èçòè÷àíå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå è ùå âëÿçàò â ñèëà, àêî íå áúäàò îáæàëâàíè â 7 äíåâåí ñðîê, ñ÷èòàíî îò êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå èëè àêî áúäàò îáæàëâàíè è ïîòâúðäåíè îò ñúäà. Äî òîãàâà íàëîæåíèòå ãëîáè íå ñà èçèñêóåìè è ìîæå äà íå ñå çàïëàùàò".
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Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
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