Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Âõîä ñ facebook
Ðåãèñòðàöèÿ
Âõîä
close




ÇÀÐÅÆÄÀÍÅ...
Íà÷àëî
Ðóñå
Ñïîðòíè
Ðåãèîíàëíè
Áúëãàðèÿ
Ìåæäóíàðîäíè
Ëþáîïèòíî
Ãàëåðèè
Ëè÷íîñòè
RSS
Âñè÷êè
Áèçíåñ
Äðóãè
Èíñòèòóöèè
Êðèìèíàëíè
Îáùåñòâî
Êðàé íà íåÿñíîòèòå! Àäâîêàòè îò Ïëîâäèâ ïîñî÷èõà êîè îáåêòè ìîãàò äà ðàáîòÿò, êúäå íå å çàáðàíåíî äà ñå ðàçõîæäàìå è âñè÷êè èçêëþ÷åíèÿ!
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 12:05 / 01.04.2020Êîìåíòàðè (11)30
© Ruse24.bg
Àäâîêàòñêè ñúâåò Ïëîâäèâ ïîëó÷è íÿêîè çàïèòâàíèÿ âúâ âðúçêà ñ ìíîãîáðîéíèòå çàïîâåäè íà ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî îò 13 ìàðò íàñàì. Ïðåäîñòàâÿìå íà Âàøåòî âíèìàíèå íÿêîè ðàçÿñíåíèÿ, êîèòî íàïðàâè àäâîêàò Øàðêîâà ïî âúçëàãàíå íà Àäâîêàòñêè ñúâåò Ïëîâäèâ:

"Ñúñ çàïîâåäèòå íà Ìèíèñòåðñòâîòî íà çäðàâåîïàçâàíåòî ñå âúâåæäàò îïðåäåëåíè çàáðàíè è ïðàâèëà, êîèòî òðÿáâà äà ñå ñïàçâàò. Çà ïåðèîäà îò 13.03.2020 ã. äîñåãà ñà èçäàäåíè áëèçî 30 çàïîâåäè, êîèòî ðåãëàìåíòèðàò ôóíêöèîíèðàíåòî íà îáåêòè ñ îáùåñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå, ëå÷åáíè çàâåäåíèÿ, äîñòúïà äî îòêðèòè è çàêðèòà ñïîðòíè è äðóãè ñúîðúæåíèÿ.

Âàæíî å äà ñå ïîñî÷è, ÷å ïî îòíîøåíèå íà âñè÷êè çàïîâåäè å äîïóñíàòî ïðåäâàðèòåëíî èçïúëíåíèå, êîåòî îçíà÷àâà, ÷å äîðè äà áúäå îáæàëâàíà íÿêîÿ îò òåçè çàïîâåäè îò çàèíòåðåñîâàíè ëèöà, òîâà íÿìà äà ñïðå òÿõíîòî äåéñòâèå, îñâåí àêî èçðè÷íî íå ñå ïîèñêà ñïèðàíå îò ñúäà.

Íàêðàòêî îãðàíè÷åíèÿòà è çàáðàíèòå ñà ñëåäíèòå:

 

Ïðåóñòàíîâåíè ñà ïîñåùåíèÿòà â óâåñåëèòåëíè è èãðàëíè çàëè; êàçèíà, ÑÏÀ – öåíòðîâå, äèñêîòåêè, ïèòåéíè çàâåäåíèÿ, ðåñòîðàíòè, êàôå – ñëàäêàðíèöè, çàâåäåíèÿ çà áúðçî îáñëóæâàíå.

Èçêëþ÷åíèÿ: Â òúðãîâñêèòå öåíòðîâå òèï ÌÎË ìîãàò äà ðàáîòÿò áàíêè, çàñòðàõîâàòåëè îôèñè, àïòåêè è äðîãåðèè;

Ðåñòîðàíòèòå ìîãàò äà äîñòàâÿò õðàíà çà âêúùè ïðè ñïàçâàíå íà âñè÷êè ïðîòèâîåïèäåìè÷íè ïðàâèëà;

Âñè÷êè îñòàíàëè, íåóïîìåíàòè îáåêòè ïðîäúëæàâàò ðàáîòàòà ñè, êàòî íàïðèìåð êîçìåòè÷íèòå ñàëîíè, ìàãàçèíè çà ñòðîèòåëíè ñòîêè, çà òåõíèêà çà äîìà è ò.í.

 

Ïðåóñòàíîâÿâà ñå äåéíîñòòà íà ó÷èëèùàòà, äåòñêèòå ãðàäèíè, äåòñêèòå ÿñëè, óíèâåðñèòåòè, çàíèìàëíè è äðóãè îáó÷èòåëíè îðãàíèçàöèè;

 

Ïðåóñòàíîâÿâà ñå âñÿêàêâà ôîðìà íà ãðóïîâà äåéíîñò è ðàáîòà ñ äåöà, íåçàâèñèìî îò ïðàâíî îðãàíèçàöèîííàòà é ôîðìà – íàïðèìåð ñïîðòíè òðåíèðîâêè, ñúñòåçàíèÿ è äðóãè.

 

Çàáðàíåíè ñà âñÿêàêâè ìàñîâè ìåðîïðèÿòèÿ (êèíà, òåàòðè, êîíöåðòè, êîíãðåñè, ôèòíåñ - çàëè è äðóãè).

 

Ïðåóñòàíîâÿâàò ñå æåíñêè êîíñóëòàöèè, ïëàíîâè èìóíèçàöèè, ïðîôèëàêòè÷íè ïðåãëåäè, ïëàíîâè îïåðàöèè, òðàíñïëàíòàöèÿ íà îðãàíè, òúêàíè è êëåòêè.

 

Ïðåïîðú÷âà ñå ðàáîòîäàòåëèòå äà îðãàíèçèðàò òðóäîâàòà äåéíîñò ÷ðåç äèñòàíöèîííà ðàáîòà íà ñëóæèòåëèòå.

 

Â îáåêòèòå çà îáùåñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå, êîèòî ïðîäúëæàâàò äà ðàáîòÿò è ïðåäîñòàâÿò óñëóãè íà ãðàæäàíèòå, íå ñëåäâà äà äîïóñêàò ñúáèðàíå íà ïîâå÷å îò äâå ëèöà íàä 60 ã. â ïîìåùåíèÿòà è ïðèëåæàùèòå ïëîùè íà îòêðèòî, êàòî ñëåäâà äà îñèãóðÿò äèñòàíöèÿ îò 1-1.5 ì. ìåæäó òÿõ.

 

Ãðàæäàíèòå íÿìàò ïðàâî äà ïîñåùàâàò: ïàðêîâå, ãðàäñêè ãðàäèíè, ñïîðòíè ïëîùàäêè, äåòñêè ïëîùàäêè è ñúîðúæåíèÿ íà çàêðèòî è îòêðèòî;

 

Ëèöà ïîä 60 ã. íÿìàò ïðàâî äà ïîñåùàâàò õðàíèòåëíè ìàãàçèíè è àïòåêè â ÷àñîâèÿ äèàïàçîí ìåæäó 8.30 è 10.30 ÷àñà.

Ïðåìèíàâàíå ïðåç ÊÏÏ:

Ñúçäàâàò ñå ÊÏÏ íà èçõîäèòå è âõîäîâåòå íà îáëàñòíèòå öåíòðîâå, êàòî ïðîïóñêàò ñàìî:

 

Ëèöà, êîèòî ðàáîòÿò â äàäåíî íàñåëåíî ìÿñòî;

 

Ëèöà, êîèòî èìàò çäðàâîñëîâíè ïðè÷èíè èëè íåãîâè áëèçêè èìàò òàêèâà ïðè÷èíè è òîâà íàëàãà ïðåìèíàâàíåòî;

 

Çàâðúùàíå íà ïîñòîÿíåí, íàñòîÿù èëè àäðåñ, íà êîéòî ïúòóâàùèÿò âðåìåííî ïðåáèâàâà;

 

Íåîáõîäèìîñò îò ïîëàãàíå íà ãðèæè çà ðîäíèíè, êîãàòî ïúòóâàùèÿò è íóæäàåùèòå ñå ðîäíèíè æèâåÿò íà ðàçëè÷íè ìåñòà;

 

Íåîáõîäèìîñò îò ñíàáäÿâàíå ñ õðàíèòåëíè ñòîêè èëè ëåêàðñòâà, êîãàòî â íàñåëåíîòî ìÿñòî íÿìà àïòåêà/õðàíèòåëåí ìàãàçèí;

Òåçè îáñòîÿòåëñòâà ñå óäîñòîâåðÿâàò ñ äåêëàðàöèÿ – îáðàçåö, êîÿòî ìîæå äà áúäå èçòåãëåíà îò ñàéòà íà ÌÂÐ, êàêòî è ñúñ ñëåäíèòå äîêóìåíòè, ñïîðåä êîíêðåòíèÿ ñëó÷àé: ñëóæåáíà áåëåæêà îò ðàáîòîäàòåë; ëè÷íà êàðòà; óäîñòîâåðåíèå çà íàñòîÿù àäðåñ; ìåäèöèíñêè äîêóìåíò è äðóãè.

Íÿêîè îò èçïîëçâàíèòå èçðàçè â çàïîâåäèòå íà ÌÇ ñà íåÿñíè è ñå òúëêóâàò ïî ðàçëè÷åí íà÷èí. Íàïðèìåð, íå ñòàâà ÿñíî äàëè çàáðàíàòà çà ïðèåì è ïëàíîâè îïåðàöèè îáõâàùà ïðåäñòîÿùè îïåðàöèè íà îíêîáîëíè ïàöèåíòè è äðóãè. Íå å ÿñíî è êàêâî ñå èìà ïðåäâèä ïîä "ñúîðúæåíèÿ íà îòêðèòî è çàêðèòî“.

Â ñëó÷àèòå, êîãàòî ñå èçïîëçâà èçðàçúò "îáåêòè ñ îáùåñòâåíî ïðåäíàçíà÷åíèå“, îáðúùàìå âíèìàíèå, ÷å äåôèíèöèÿòà ñå ñúäúðæà â Çàêîíà çà çäðàâåòî, ïàð. 1, ò. 9 è âêëþ÷âà (èçáðîÿâàíåòî å íåèç÷åðïàòåëíî): àâòîãàðè, ìåòðîñòàíöèè, ðåñòîðàíòè, õîòåëè, îáåêòè îò äàëåêîñúîáùèòåëíàòà ìðåæà, ëå÷åáíè è çäðàâíè çàâåäåíèÿ è äðóãè.

Ãðàæäàíèòå ìîãàò äà ïðîäúëæàâàò äà ïîñåùàâàò ðàçëè÷íè îáåêòè, íåóïîìåíàòè â çàïîâåäèòå ïðè ñïàçâàíå íà ãîðíèòå ïðàâèëà. Íàïðèìåð, íå å çàáðàíåíî äâèæåíèåòî ïî óëèöè è òðîòîàðè, ñ èçêëþ÷åíèå íà âåëîàëåèòå. Íå å çàáðàíåíà ðàçõîäêàòà èçâúí ïðèðîäíèòå ïàðêîâå, íàïðèìåð ïî ïëàíèíñêè ïúòåêè, íî îò äðóãà ñòðàíà òîâà íå å îñíîâàíèå çà ïðîïóñêàíå ïðåç ÊÏÏ.

Íÿìà çàáðàíà çà ïàçàðóâàíå îò ìàãàçèíè çà æèâîòíè, îòêðèòè ïàçàðè ñ õðàíèòåëíè ñòîêè è äðóãè. Íÿìà çàáðàíà çà äâèæåíèå ïî ïúòèùàòà ñ àâòîìîáèë, êîëåëî èëè ìîòîð. Íÿìà çàáðàíà è çà ñúáèðàíèÿ ó äîìà, íî ïðåäâèä ïðåïîðúêèòå, êîèòî ñà äàäåíè îò ñïåöèàëèñòèòå çà ñïàçâàíå íà äèñòàíöèÿ îò ïîíå 2 ìåòðà è îãðàíè÷àâàíå íà ñîöèàëíèòå êîíòàêòè, íå ïðåïîðú÷âàìå òîâà äà ñå ïðàâè.

Çà íàðóøàâàíå íà âúâåäåíèòå ïðàâèëà íà ôèçè÷åñêèòå ëèöà ìîæå äà ñå íàëîæè ãëîáà â ðàçìåð íà 5000 ëåâà, àêî äåÿíèåòî íå ñúñòàâëÿâà ïðåñòúïëåíèå, à íà þðèäè÷åñêèòå ëèöà – 15 000 ëåâà. Ãëîáèòå ñå íàëàãàò ñ íàêàçàòåëíè ïîñòàíîâëåíèÿ, êàòî ñðîêîâåòå çà îáæàëâàíåòî èì íå òåêàò çà ïåðèîäà íà äåéñòâèå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå, ò.å ñúùèòå ìîãàò äà áúäàò îáæàëâàíè ñëåä èçòè÷àíå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå è ùå âëÿçàò â ñèëà, àêî íå áúäàò îáæàëâàíè â 7 äíåâåí ñðîê, ñ÷èòàíî îò êðàÿ íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå èëè àêî áúäàò îáæàëâàíè è ïîòâúðäåíè îò ñúäà. Äî òîãàâà íàëîæåíèòå ãëîáè íå ñà èçèñêóåìè è ìîæå äà íå ñå çàïëàùàò".




Îùå ïî òåìàòà: îáùî íîâèíè ïî òåìàòà: 1043
01.04.2020 »
01.04.2020 »
01.04.2020 »
01.04.2020 »
01.04.2020 »
01.04.2020 »
ïðåäèøíà ñòðàíèöà [ 1/174 ] ñëåäâàùàòà ñòðàíèöà






Çàðåæäàíå! Ìîëÿ, èç÷àêàéòå ...
0
 
 
È äîðè äà èìà çàáðàíà çà ïîñåùåíèå ó äîìà,êàê ùå ãî óñòàíîâèòå,àêî ãè íÿìà ñíèìàùèòå ëàêåè?Èìà ñúñåäè ñ ãîëåìè þìðóöè è òîâà íÿìà êàê äà ñå óñòàíîâè è äà èñêàòå.
0
 
 
Ïîíå 10 ïúòè êàçàõà, ÷å êîçìåòè÷íèòå ñàëîíè ÍßÌÀÒ ÏÐÀÂÎ äà ðàáîòÿò. Òåç àäâîêàò÷åòà êúäå ñà ñïàëè äî ñåãà, è àêî íÿêîÿ ìàäàìà ðåøè äà ñè îòâîðè ñàëîíà, òå ëè ùå è ïëàòÿò ãëîáàòà?
0
 
 
ùîì êîçìåòè÷íèòå ñàëîíè ùå ðàáîòÿò íàðîäà ùå ñè îòäúõíå ðŸ¤˜
ïðåäè 35 ìèí.
0
 
 
Íàïðèìåð, íå å çàáðàíåíî äâèæåíèåòî ïî óëèöè è òðîòîàðè, ñ èçêëþ÷åíèå íà âåëîàëåèòå. ×å òî îñúòàíàõà ëè òðîòîàðè, êîèòî íå ñà áîÿäèñàíè êàòî âåëî àëåè îùå?
0
 
 
Å êúâ å àäâîêàòà, ÷å äà êàçâà?!? Äîêòîð ëè å, êìåò ëè å, àðõèòåêò ëè å...
0
 
 
À Òðåïà÷à íà Èçòî÷åí ðàáîòè ëè ÎÙÅ, çà åäèí ïðÅàòåë ïèòàì?
0
 
 
Äàààà àäâîêàòèòå ùå èìàò ìíîãî ðàáîòà ñëåä èçòè÷àíå íà èçâúíðåäíîòî ïîëîæåíèå.
0
 
 
Çàòîâà, àäâîêàòèòå ïðåäè öèãàíèòå ......
0
 
 
Ìíîãî ñëîæíî...Ãî÷åòî ïîëèöàÿ äàëè ùå íàïðàâè ðàçëèêà ìåæäó ðàçõîäêà â ïàðê ''ãîðàòà Ëàóòà'' èëè õîäåíå ïî òðîòîàðà íà áóë. Ñàíêöèÿ Ïåòåðáóðã?
Êîìåíòàðèòå ñà íà ïóáëèêóâàùèòå ãè. Ruse24.bg íå íîñè îòãîâîðíîñò çà ñúäúðæàíèåòî èì! Âñè÷êè êîìåíòèðàùè ñà ñå ñúãëàñèëè ñ Ïðàâèëàòà çà ïóáëèêóâàíå íà êîìåíòàðè.
ÈÇÏÐÀÒÈ ÍÎÂÈÍÀ
« Àïðèë 2020 ã. »
ïîí
âòî
ñðÿ
÷òâ
ïåò
ñúá
íåä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Àêòóàëíè òåìè
Àáîíàìåíò
Àáîíèðàéòå ñå çà mail áþëåòèíà íè !
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèÿ e-mail è ùå ïîëó÷àâàòå íà ëè÷íàòà ñè ïîùà èíôîðìàöèÿ çà ñëó÷âàùîòî ñå â Ðóñå è ðåãèîíà.
e-mail:
Àíêåòà
Ùå ïî÷èâàòå ëè èäíàòà çèìà?
Äà, â Áúëãàðèÿ
Äà, â ÷óæáèíà
Íå
Íå ñúì ðåøèë/à îùå
Ãëàñóâàé »
Ðåçóëòàòè »

ÐÀÇÄÅËÈ:
Íîâèíè
Ñïîðò
Ñïðàâî÷íèê
Îáÿâè
Ïîòðåáèòåëè
ÃÐÀÄÎÂÅ:
Ïëîâäèâ
Âàðíà
Áóðãàñ
Ðóñå
Áëàãîåâãðàä
ÇÀ ÍÀÑ:
Çà êîíòàêòè
Çà ðåêëàìà
Ïðàâèëà
Ðóñåíöè âúâ facebook
RSS çà íîâèíèòå
©2008 - 2018 Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ruse24.bg - Âñè÷êè ïðàâà çàïàçåíè. Ñ âñÿêî îòâàðÿíå íà ñòðàíèöà îò Ruse24.bg, ñå ñúãëàñÿâàòå ñ Îáùèòå óñëîâèÿ çà ïîëçâàíå íà ñàéòà è ïîëèòèêà çà ïîâåðèòåëíîñò íà ëè÷íèòå äàííè (îáíîâåíè). Âúçïðîèçâåæäàíåòî íà öåëè èëè ÷àñòè îò òåêñòà èëè èçîáðàæåíèÿòà ñòàâà ñëåä èçðè÷íî ïèñìåíî ðàçðåøåíèå íà Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ. Ìíåíèÿòà èçðàçåíè âúâ ôîðóìèòå è êîìåíòàðèòå êúì ñòàòèèòå ñà ñîáñòâåíîñò íà àâòîðèòå èì è Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ íå íîñè îòãîâîðíîñò çà òÿõ. Ïîñòàâÿíåòî íà âðúçêè êúì ìàòåðèàëè â Ruse24.bg å ñâîáîäíî. Ñàéòúò å ðàçðàáîòåí îò Ìåäèÿ ãðóï 24 ÎÎÄ.
Ñòàòèñòèêà: