В момента 90% от таксиметровите шофьори са в сивия сектор. Това каза председателят на Асоциация за квалификация на автомобилистите Красимир Георгиев в България в предаванетонас водещ Ася Александрова.Проблемът според него се корени в липсата на контрол от стана на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация“. "Когато липсва контрол и когато е създадена среда за поникване на бурени, накрая отвсякъде сме обрасли с бурени. Ако се погледне колко коли има към разрешителните на таксиметровите компании и колко водачи фигурират в тези разрешителни, ще се окаже, че половината автомобили стоят и никой не ги ползва. Те са в сивия сектор, не плащат осигуровки и е трудно да бъдат обхванати като контрол“, обясни Георгиев.Изпитите за таксиметровите водачи според него не се провеждат на необходимото ниво. "Във века на електронните технологии, на GPS-ите, на различните приложения, при положение че съвременните автомобили имат заводски монтирана навигация, смятате ли, че има смисъл да посочите кой маршрут ще изберете от Радио "Фокус“ до болница "Света Анна“ например? Дали не е необходимо на един такъв изпит да се демонстрира способност и знания за работа с навигация? Нормално е този, който не може да работи с тези системи, да не е таксиметров шофьор“, коментира Красимир Георгиев.Според него трябва да има проверка на знанията и уменията и на изпитващите и инструкторите.В България все пак има учебни центрове, които подготвят водачи на западноевропейските школи, отбеляза Красимир Георгиев. "Проблемът е, че са много малък процент. Същото е и при таксиметровите компании. Има една таксиметрова компания, която инвестира много в автомобили, в обучение, в подбор, в култура на обслужване, в уют и удобство на клиента. Водачите в тази таксиметрова компания са на заплата, тя плаща съответните осигуровки“, даде пример той.Според председателя на Асоциация за квалификация на автомобилистите общината може да определи квоти за таксиметровите компании по примера на редица западноевропейски държави. "Веднъж получили квота за таксиметрова дейност, не правите компромис по отношение на дейността и правилата, защото знаете, че загубите ли веднъж квотата, много трудно ще се сдобиете отново“, обясни той.