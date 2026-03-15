Красимир Каракачанов заяви, че партията подкрепя формацията на Румен Радев "Прогресивна България“, но лидерите ѝ няма да присъстват в листите за предстоящите парламентарни избори.
"Много ясно го казах още преди две седмици – ние подкрепяме формацията на президента Радев, но не сме водили нито преговори, нито разговори, нито пазарлъци, както е характерно в България да се прави, за участие в листи“, каза Каракачанов в ефира на bTV.
Лидерът на ВМРО подчерта, че нито той, нито други членове на ръководството на партията ще присъстват в листите на "Прогресивна България“.
"Когато подкрепяш друга партия и нямаш обща регистрация, не е редно лидерите на подкрепящата партия да бъдат в чужди листи. Това е въпрос на принцип“, уточни Каракачанов.
По думите му е възможно отделни представители на ВМРО да бъдат поканени на местно ниво.
"Там, където по места преценят, че хората, с които разполагаме, могат да им бъдат полезни, могат да ги поканят – било в листи, било в предизборни щабове, било като застъпници или наблюдатели“, допълни лидерът на ВМРО.
Каракачанов обяви, че към момента се обсъжда участие на такива кандидати само в два-три избирателни района.
Бившият министър на отбраната категорично отрече да са водени политически договорки за постове след вота на 19 април.
По думите му подкрепата за формацията на Радев е мотивирана от недоволството на ВМРО от политическото управление през последните години.
"Ситуацията в страната е такава, че голяма част от хората търсят някаква промяна. Възниква въпросът – кого трябваше да подкрепим, ГЕРБ и ДПС или ПП и ДБ. Всички тези бяха част от сглобките, които ни управляваха последните пет години“, каза Каракачанов.
В интервюто той отправи и критики към външната политика на страната в момента.
"България се очерта като най-беззъбата държава – не в Европейския съюз, а в света. Държава, която не си защитава интересите“, заяви Каракачанов.
Той критикува и решението за разполагане на самолети-цистерни на летище София.
"Ако бях министър на отбраната, нямаше да разреша въобще да кацат в България, защото България няма работа в този конфликт“, каза бившият военен министър.
Красимир Каракачанов: ВМРО подкрепя "Прогресивна България"
