"В Регионалните управления на образованието няма одитори, които да осъществяват финансов контрол", така отговори просветният министър Красимир Вълчев на въпрос от депутата Златан Златанов за почивната база "Просвещение", намираща се в курортния комплекс "Св. св. Константин и Елена", собственост по 1/2 идеални части на Математическата гимназия "Баба Тонка" в Русе и на Средното училище "Христо Ботев" в Русе.

"Съгласно чл. 32 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) държавните и общинските недвижими имоти, предоставени за управление на държавните и общинските училища, на детските градини и на центровете за подкрепа на личностното развитие, са публична държавна, или съответно публична общинска собственост", посочи министърът и допълни:

"Министерството на образованието и науката изразява само и единствено становища по отдаването под наем на имоти, или на част от имоти държавна собственост при спазване на разпоредбите от Закона за държавната собственост, правилника за неговото прилагане и заповед на министъра на образованието и науката чрез провеждането на тръжни процедури от директорите на училищата. Това означава, че съгласуваме процедурите само на държавните училища, които са второстепенни разпоредители към министъра на образованието".

По думите му след извършената проверка и от събраната информация се е установило, че поземленият имот, заедно с построените в него сгради, представляващи почивна база "Просвещение", е възстановен със силата на присъдено решение на двете училища.

"Следва да се вземе обаче под внимание, разпоредбата на чл. 304, ал. 4 от ЗПУО, посочваща, че възстановените имоти и вещи са частна собственост на даденото училище, частна общинска собственост, а не публична общинска собственост", каза още той.