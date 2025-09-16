ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кражба в София: Непълнолетен заплаши младеж с думите: Давай парите, едно намушкване и си дотам
На 15.09.2025 г. в района на подлеза на метростанция "Сердика“ в гр. София, обвиняемият К.К. като непълнолетен, но разбиращ значението на извършеното, е отнел 150 лева от владението на младо момче, като е използвал заплаха. Обвиняемият насочил нож към младежа и му казал: "Давай парите, едно намушкване и си дотам“.
По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 198, ал.1 вр. чл.63, ал.1,т.3 от НК, за което се предвижда наказание "лишаване от свобода“ от 2 до 10 години.
С постановление на наблюдаващ прокурор К.К. е задържан за срок до 48 часа.
Предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка "задържане под стража“ спрямо обвиняеми.
