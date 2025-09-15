ЗАРЕЖДАНЕ...
|Кредитен консултант: Голяма част от сивия кеш вече е "изпрана"
Според него вече се виждат неразумни покупки, които потенциално биха се превърнали в проблем за кредитополучателите.
"Имот се купува тогава, когато наистина сте готов и имате нужда. Бързането да направим сделка на всяка цена понякога води до грешки. Задлъжняваме със сериозна сума за дълъг период от време. Нашият съвет е не повече от 30% от доходите ни да отиват за погасяване на всички кредити".
Въпреки това той очаква изключително силен край на годината при кредитирането.
"Октомври, ноември и декември са най-силните месеци за ипотечното кредитиране в България. А сега имаме и очакваното въвеждане на еврото, което още повече мотивира хората да приключат кредитните си сделки до края на годината.
Аз смятам, че голяма част от сивия кеш вече е "изпрана". Повечето хора се опасяват от статистиката, че почти всички страни, които са приели еврото, след това имат ръст в цените на имотите".
Очаквам, че лихвите по кредитите ще се запазят около тези, които постигнахме преди години и задържаме, прогнозира той.
"Ще продължим да сме с едни от най-ниските лихви в ЕС".
Българинът винаги е бил скептичен към различните инвестиционни възможности, отбеляза Тошев, но напомни, че всяка инвестиция трябва да се прави, след като се направи проучване на съпътстващия риск.
