Твърде рано е да се правят заключения дали европейският климат ще се промени в полза на Русия, предвид резултатите от парламентарните избори в България и позитивните изявления, направени от новия унгарски премиер Петер Мадяр. Това заяви по време на брифинг прессекретарят на руския президент Дмитрий Песков, предаде Газета.

"Мисля, че е преждевременно да се правят окончателни заключения за това дали европейският климат ще се промени“, отговори Песков на въпрос как Кремъл гледа на победата на Румен Радев в България и на Петер Мадяр в Унгария.

В същото време Песков отбеляза, че от Брюксел продължават да идват изявления от съвсем различен характер.

"Москва е впечатлена от позитивните изявления на Мадяр и резултатите от изборите в България", поясни той.

"Русия никога не е отхвърляла диалога; напротив, ние търсим диалог“, припомни Песков.

ФОКУС припомня, че при обработени 97.52% СИК протоколи в РИК към 12:00 часа "Прогресивна България“ на бившия президент Румен Радев печели с 1 407 806 гласа.