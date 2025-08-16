Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Криминален психолог: Надеждата, че той ще се промени, е най-голямата заблуда
Автор: Екип Ruse24.bg 10:34Коментари (0)84
©
Патологичната ревност е известна като синдрома Отело.

"При нас идват клиенти със заявка за провеждане на полиграфско изследване, което да установи дали техният партньор им изневерява. Какъвто и да е резултатът, мъжът не вярва. Особено ако се окаже, че жената казва истината, той не вярва", заяви криминалният психолог Даниел Генков.

Пo думите му това са общителни хора, нямат белези на тежко психотично разстройство, както при шизофренията - те са фиксирани върху ревностната параноя и няма аргументи, които да ги накарат да вярват в обратното на това, което си мислят.

"Виждали сме и убийства в нашата практика. Важна е когнитивно поведенческата психотерапия. Проблемът при такива хора е, че не желаят да бъдат терапевтирани, нямат съзнанието за вина. Мъжете се смята, че са по-контролиращи и за тях е важен контролът върху имуществото, потомството", каза Даниел Генков.

Признаци на мъжете Отело

В 60-80% от случаите синдромът Отело касае мъжете. Натискът, който те оказват върху жените, е не само физически, но и психологически.

Те са много обаятелни, влагат много като отношение, чувства, емоции. В следващия момент искат насреща все повече да им се отговаря, да знаят къде се намира партньорът им във всеки един момент, обясни криминалният психолог.

Заради отрицанието на тестовете с полиграф, тези клиенти са насочвани към семейна психотерапия или друг вид специалисти.

Често такива лица са били жертва на насилие в детството си, след това се превръщат отново в жертва като възрастни или пък в насилници. Специалистът подчерта, че ревнивостта често е израз на ниска самооценка и малоценностни преживявания. 

Страхът у жертвата

Жената често се опитва да избегне с поведението си физически тормоз над нея и децата. 

"Надеждата, че той ще се промени, е най-голямата заблуда. По-добре ужасен край, отколкото ужас без край. Документи, ключове, акт за раждане и нататък фондациите знаят как да се осигурят безопасност за жената и децата", подчерта Даниел Генков пред BG on Air.

Проблемът пред специалистите е, че човекът насреща не си дава сметка и не приема, че има проблем. 

"Когато видят, че стигат прекалено далеч, за да не изгубят партньора, започват да се извиняват, да пращат цветя, да плачат. Ако жертвата се подлъже и се върне, ще ѝ се стовари огромна жестокост и омраза. Той я намразва заради това, че го е видяла в неговата най-уязвима слабост и след това иска да я унищожи, защото го е видяла как хленчи и се моли", предупреди криминалният психолог.






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
Лавров се появи в Аляска, облечен със суичър с надпис "СССР"
14:22 / 15.08.2025
Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!
Трима балканци бяха брутално убити в Боливия, откриха телата им в найлонови торбички!
16:46 / 14.08.2025
Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе
Ремонт за близо 9,2 милиона лева се изпълнява в общински детски градини и училища в Русе
17:19 / 14.08.2025
Цветанов: Човекът, издал "Наглите" заяви, че ще сподели информация само на мен и на никой друг
Цветанов: Човекът, издал "Наглите" заяви, че ще сподели информация само на мен и на никой друг
10:37 / 14.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
Огромен пожар край Илинденци
Лято 2025
Младеж потроши куп хора и ги прати в болница след меле с АТВ в Слънчев бряг
Български тенис
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: