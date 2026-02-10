Криминален психолог за Калушев: Човек с тежки нарцистични проблеми
По думите му "един човек с тежки нарцистични проблеми е завел своя антураж, влияейки му чрез различни практики, към един летален край". Това са фактите, заяви той.
"Аз затова цяла седмица не давах интервюта, защото знаех, че ще се случи нещо и то се случи. Виждате, че в момента, в който се установи смъртта на втората група от трима души, малко след това беше дадена пресконференция. И аз тук искам да поздравя всички, които са замесени, защото беше дадена една пресконференция, в която участваха всички замесени страни и беше дадена информация". Според него истината е, че министърът и главният секретар ще "получат една сводка, която трябва да преразкажат".
"Дори когато фактите са поднесени до последния детайл не можеш да спреш фантазиите на хората да си фантазират. Недоверието в институциите през последните години беше подклаждано перманентно от всички страни. Аз не очаквам МВР да има някакъв рейтинг, важното е те да си свършат работата". На свидетелски разкази може да се вярва, ако са дадени по надлежния ред, заяви Росен Йорданов пред БНТ.
"Аз разбирам, че всеки има своя житейски мотив. Майката какво казвала... Този какво казвал. Сега това са постфактум неща. Истината е много проста - група възрастни хора, чиито деца по една или друга причина са делегирали безотговорно грижите за своите деца на хора, които към онзи момент са преценявали като особено интелигентни и духовни, но преценката им се е оказала погрешна, защото тези хора доведоха всички до един летален изход".
Едни хора, които сами си причиняват смъртта - на кого са жертви, попита Росен Йорданов. Добави, че "не мисли, че будизмът трябва да води човек до летален край, още повече сам да отнема живота си".
"Това е една нарцистична интерпретация на един човек, който е решил абсолютно високомерно, че така владее космическите сили и може да въздейства на другите".
Според него случаят ще остане мъглив, защото "всички замесени не можем вече да ги чуем, а само интерпретации".
