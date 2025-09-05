Новини
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Автор: Екип Ruse24.bg 10:36
© NOVA
Побоят над началника на ОДМВР-Русе ст. ком. Николай Кожухаров предизвика серия от политически коментари. Чуха се и обвинения от страна на президента Румен Радев към управляващите. В ефира на "Здравей, България" криминалистът Иван Савов отправи призив към политиците, и в частност към държавния глава – да си мерят приказките.

"Тук говорим за изключително грубо, отвратително и безцеремонно потъпкване не просто на обществения ред, а на обществените устои", смята Савов. По думите му случаят не бива да бъде политизиран, тъй като ако политиците имат вина за случилото се, тя не е пряка.

Криминалистът призова политиците, в частност президента Румен Радев, да си мерят приказките. "Доста пошло започва да звучи цялото това нещо. Истината е, че просто в България расте поколение, дори може би не едно, което няма елементарни граждански навици", категоричен е експертът. Според него младежите, пребили ст. ком. Кожухаров, били с ясното съзнание, че са над закона и могат да правят каквото поискат.

"Това е най-важното. Ако политиците имат да кажат нещо по този въпрос – да го направят, но се съмнявам, защото те се превърнаха в символ на точно обратното. Хайде да не си отварят устите за такива глупости и да оставят разследващите да си свършат работата", призова Савов пред NOVA. 

Той е категоричен, че истинският проблем е липсата на възпитание, страх и респект от държавата.  "Хора с такова поведение могат спокойно да извършат и убийство, защото в мисленето си те нямат социална спирачка", подчерта криминалистът. 

Припомняме, че в четвъртък рано сутринта ст. ком. Кожухаров беше пребит пред дома си, след като направил забележка на младежи, които дрифтирали с колите си. Те са установени и задържани. Трима от тях са на 19 години, а четвъртият – на 15. Младежите нямат предишни криминални прояви. По случая са повдигнати две обвинения.

Още по темата:
05.09.2025 Директорът на полицията в Русе е бил пребит пред очите на жена си и сина си
05.09.2025 Прокуратурата повдига обвинения за побоя над директора на полицията в Русе
04.09.2025 Атанас Зафиров: Подобни действия са недопустими!
04.09.2025 Трифонов за побоя над директора на полицията в Русе: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
04.09.2025 На комисар Кожухаров е направена животоспасяваща операция, загубил е 1,5 литра кръв
04.09.2025 Нинова: Потресаващо! Щом стигнахме до това да се пребиват органите на реда, представяте ли си каква сигурност има за гражданите
предишна страница [ 1/2 ] следващата страница






Виж още:
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
14:47 / 04.09.2025
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
Йотова: Когато имаме такова вдигане на цените, а доходите си остават същите и хората имат оправдани страхове
11:38 / 03.09.2025
Youtube и Google се сринаха
Youtube и Google се сринаха
10:35 / 04.09.2025
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
Миглена Ангелова: Разводите ме научиха
18:10 / 04.09.2025
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
От 5 септември основният ремонт на Дунав мост при Русе продължава в 320-метров участък в посока Румъния
14:56 / 03.09.2025
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
Емили от "Ергенът" крие скандално минало
19:27 / 03.09.2025
КЕВР предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
КЕВР предлага нова формула за изчисляване на водата за потребителите, които се затрудняват с плащането на сметките
12:20 / 03.09.2025
Статистика: