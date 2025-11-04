Сподели close
Поздравих министър-председателя Росен Желязков, по повод на подготовката на България да се присъедини към еврозоната на 1 януари. Това написа във Фейсбук профила си Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ и соподели кадри с Желязков.

"Дисциплината и решителността дадоха резултат. МВФ помогна на България да преодолее хиперинфлацията и кризата през 90-те години и оттогава е горд да бъде надежден партньор", пише още тя.