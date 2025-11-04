Росен Желязков, по повод на подготовката на България да се присъедини към еврозоната на 1 януари. Това написа във Фейсбук профила си Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ и соподели кадри с Желязков.
"Дисциплината и решителността дадоха резултат. МВФ помогна на България да преодолее хиперинфлацията и кризата през 90-те години и оттогава е горд да бъде надежден партньор", пише още тя.
Кристаина Георгиева: Дисциплината и решителността дадоха резултат!
Още по темата
/
Любомир Каримански: Това, което отвън се наблюдава за България, не винаги може да бъде усетено вътре в самата страна
21:02
Проф. Димитров: Едно е да сте по-малка държава със собствена валута, друго е да сте член от голямо семейство с повече ресурси
20:20
Кристин Лагард: Сърцето ми ще бие с България на 1 януари 2026 година! Този ден е много специален за мен – рожденичка съм
11:22
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
10:15
Родният политически елит и високопоставени представители на Европа ще участват в конференцията "България на прага на еврозоната"
08:45
Още от категорията
/
Вучич отговори на Радев за опасността от доктрината "Сръбски свят": Българският президент трябва да оправдае бъдещия военен съюз
21:03
Любчо Нешков: По време на предизборната си кампания Мицкоски променяше устройството на България
20:21
Готви се спешна промяна, свързана с "особения управител" на "Лукойл", има интерес от страна на British Petroleum
14:35
Над 70 на сто от лекарите в България считат, че заплащането трябва да е според извършената дейност и квалификация
03.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.