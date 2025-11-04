Кристалина Георгиева, управляващ директор на МВФ, в стъпителните си думи при откриването на конференцията "България на прага на еврозоната“.
"Икономиката малко прегрява. Населението ни намалява. Изтичането на мозъци продължава да ни удря. Как да се справяме? Отговорът на този въпрос е само един - с отговорни политики, насочени към защита на икономиката и повишаване производителносттта на частния сектор", предупреди Георгиева.
"Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот. Трябва да е обединено с добри политики", каза още управляващият директор на МВФ.
Кристалина Георгиева: Еврото ще помогне, но само по себе си, то не гарантира по-висок стандарт на живот
