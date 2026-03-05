Кристалина Георгиева заяви, че световната икономика отново е поставена на изпитание заради войната в Близкия изток. Георгиева предупреди, че ни очакват нови сътресения. Според нея трябва да се стремим да бъдем готови за тях.
Кристалина Георгиева говори на конференция на МВФ в Банкок, посветена на икономическото бъдеще на Азия.
"Сега е време на повтарящи се сътресения и по-голяма несигурност. Глобалната устойчивост е подложена на изпитание за пореден път от новия конфликт в Близкия изток", каза тя.
Ръководителят на МВФ посочи потенциалните последици от войната върху световната икономика, пише БНТ.
"Този конфликт, ако се окаже по-продължителен, има очевиден потенциал да повлияе на световните цени на енергията, пазарните настроения, растежа и инфлацията и би поставил нови изисквания върху политиците навсякъде", коментира Георгиева.
Намираме се в свят на по-чести, по-неочаквани сътресения, предупреди българският икономист и добави - от доста време предупреждаваме членовете си, че несигурността вече е новата нормалност. Георгиева даде съвет за справяне с проблема.
"В този нов свят, както политиците, така и участниците от частния сектор трябва да имат не само стабилни стратегии и финансова сила, но и, което е важно, гъвкавост. Нови сътресения с различни форми и размери ще продължат да се появяват. През повечето време не можем да предвидим какви точно ще бъдат те, но през цялото време можем да се стремим да бъдем готови за тях", съветва тя.
МВФ следи отблизо конфликта в Близкия изток и ще включи своите констатации в доклада със световни икономически прогнози, който ще бъде публикуван през април.
