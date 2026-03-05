Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
Световната икономика "отново е подложена на изпитание“ заради войната в Близкия изток. Това заяви ръководителката на Международния валутен фонд Кристалина Георгиева по време на конференция в Банкок.

"Живеем в свят, в който трусовете са по-чести и по-неочаквани, и от известно време вече предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма“, каза тя. 

Георгиева поясни, че ако конфликтът продължи, може да засегне световните цени на енергията, пазарните нагласи, растежа и инфлацията. 

"Пазарите се движеха като влакче на ужасите през последните дни“, подчрта още Георгиева.

"Колкото по-бързо приключи това бедствие, толкова по-добре ще бъде за целия свят“, добави тя.