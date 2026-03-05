Кристалина Георгиева по време на конференция в Банкок.
"Живеем в свят, в който трусовете са по-чести и по-неочаквани, и от известно време вече предупреждаваме нашите членове, че несигурността се е превърнала в новата норма“, каза тя.
Георгиева поясни, че ако конфликтът продължи, може да засегне световните цени на енергията, пазарните нагласи, растежа и инфлацията.
"Пазарите се движеха като влакче на ужасите през последните дни“, подчрта още Георгиева.
"Колкото по-бързо приключи това бедствие, толкова по-добре ще бъде за целия свят“, добави тя.
