Днес България се присъединява към еврозоната – това е важен етап, който приемам за дълбоко личен. Така управляващият директор на Международния валутен фонд (МВФ) Кристалина Георгиева започна своя публикация във Facebook.

"Спомням си трудния преход от комунизма, хиперинфлацията, която унищожи спестяванията на майка ми, и кризите, които преживяхме заедно", подчерта тя.

По думите ѝ пътуването, което доведе страната до еврозоната, е изисквало "кураж, реформи и вяра в европейските ценности".

Ето и какво още заяви Кристалина Георгиева

Сега България не само ще пожъне икономически ползи, но и ще допринесе за оформянето на бъдещето на Европа. Уроците – правна прозрачност, последователна политика, обществено доверие – са важни за всяка нация, която търси стабилност в един променящ се свят.

Благодарен съм на бившите си колеги от МВФ Ан-Мари Гълд и Чарлз Енох, които застанаха на страната на България и бяха в залата, когато бяха взети много важни политически решения.