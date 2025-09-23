Новини
Кристиан Вигенин: Недопустимо е да се нарежда на министрите. Тази порочна практика трябва да бъде пресечена
Автор: Екип Ruse24.bg 10:19Коментари (0)61
© bTV
Никой не може да нарежда на министрите, това е недопустимо. Така евродепутатът Кристиан Вигенин от БСП/Прогресивен алианс на социалисти и демократи коментира контактите на лидера на "Новото начало“ Делян Пеевски с изпълнителната власт.

"Видяхме едни резки писма до министър-председателя и бързия отговор на министър-председателя. Не може да има някой, който да нарежда на министрите. Министерският съвет е колективен орган, когато е в коалиция – би следвало важните теми да се обсъждат там. Естествено, политическите ръководства на партиите трябва да могат да взимат решения и да ги предлагат, но министерският съвет е този, който взима решенията “, коментира евродепутатът пред bTV.

Според него, е недопустимо да се нарежда "от сенките“ на министрите и тази порочна практика трябва да бъде пресечена. "Не мисля, че нашите министри, (б.р. на БСП) не мисля, че те са хора, на които някой може да нарежда“, допълни той.

Вигенин осъди опитите да се отнемат правомощия на президента при назначаването на шефовете на службите, определяйки предложените промени като "политизиране на сигурността“ и "дългосрочен проблем за държавата“.

Палестинският въпрос

Той коментира, че Палестинският въпрос е поставен по много категоричен начин в ООН и очаква това да бъде знак за Израел. Вигенин напомни, че България е признала държавата Палестина още преди 1989 г. и никога не е отстъпвала от позицията за две държави – Израел и Палестина.

"За съжаление, Израел води систематична политика, която прави невъзможно създаването на Палестинска държава. Виждаме 60 хиляди убити, глад, деца без перспектива. Това е абсолютно недопустимо “, подчерта той, като определи действията на правителството на Бенямин Нетаняху като целенасочени за блокиране на мирния процес.

Вигенин и изрази скептицизъм, че Европейският съюз може да наложи реални санкции заради липсата на единодушие и безусловната подкрепа на САЩ за Израел.

Русия, НАТО и рискът от ескалация

В контекста на зачестилите инциденти с нарушаване на въздушното пространство на страни от НАТО от руски самолети, Вигенин предупреди за необходимост от "внимателен отговор“, за да не се стигне до директен сблъсък с Москва. "Всеки такъв инцидент носи риск от голям конфликт между Русия и държава членка на НАТО. Това означава на практика Трета световна война“, каза той.

По думите му ЕС трябва да засили защитата си, включително с новата "стена от дронове“ по източния фланг, но без да провокира излишно напрежение.

"Ние трябва да сме готови за тези заплахи. Светът става едно все по-несигурно място. Все по-често се оказва, че е важно да си силен, а не да си прав. Все по-често се нарушава международното право. Ние като страна с ограничение в ресурсите, трябва да се опитаме да работим заедно с нашите партньори и да се опитаме да допринесем за нужната защита“, коментира евродепутатът.

Вигенин коментира и информацията за руска намеса в изборите в Молдова, според него Кремъл не би си позволил подобни действия в страна, членка на ЕС и НАТО, но трябва да сме внимателни и да укрепим киберсигурността си.

Още по темата:
23.09.2025 »
22.09.2025 »
22.09.2025 »
22.09.2025 »
21.09.2025 »
21.09.2025 »
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
Туристка на "Слънчев бряг": Обожавам това място!
09:56 / 21.09.2025
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
Фронтменът на "Остава" Свилен Ноев: Ако баща ми можеше да ме разбере, щях да му кажа, че му прощавам. Но беше гнусна свиня
11:18 / 21.09.2025
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
Нети отпразнува 50-годишен юбилей, дари парите от подаръците за благородна кауза
14:43 / 21.09.2025
Красива журналистка на NOVA се омъжи
Красива журналистка на NOVA се омъжи
19:54 / 21.09.2025
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
Комисар Джартов: От 1 юни до 16 септември са регистрирани 15 259 пожара, засегнати са гори с площ 75 000 дка
11:01 / 21.09.2025
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
Проф. Владимир Чуков: България и спецорганите трябва да наблюдават Истанбул, там живеят голяма част от лидерите на Хамас
14:58 / 21.09.2025
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
НИМХ с пълната прогноза за началото на новата седмица. В Русе днес ще е доста топло
08:29 / 21.09.2025
