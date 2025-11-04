Кристин Лагард и Димитър Радев представиха българските евробанкноти
Те са със стойност 5, 10, 20, 50, 100 и 200 евро.
"Знаем, че има българи, които имат опасения, притеснения, страхове от промяната. Мога да ви уверя, че това се случва с всяка държава, когато влиза в еврозоната. Има активиране и на конспиративни теории. Но най-добрата реакция на това е да се види какво се случва в реалния живот след влизането в еврозоната. Подкрепата за еврото бързо се увеличава. В момента подкрепата за еврото в еврозоната е на 83%. България ще се впише в тази група“, каза Лагард.
"За тези, които не са българи в залата, си струва да припомня някои от основните показатели. България всъщност демонстрира значителна стабилност на фундамента си. Според данните за 2025 г. – 3% икономически растеж, 3,4% инфлация, 3,9% безработица, 29,3% съотношение дълг към БВП и 4% фискален дефицит. Страната ни има изключително стабилна история, върху която може и трябва да стъпи, за да продължи по пътя на устойчивостта и да запази високите стандарти, които е поставила“, каза управителят БНБ Димитър Радев.
