Димитър Радев за участието му в заседанието по паричната политика на институцията.
"За мен е удоволствие да приветствам управителя на Българската народна банка Димитър Радев на първото му заседание по паричната политика, след като България се присъедини към еврозоната преди малко повече от месец", написа Лагард в профила си във Facebook.
Кристин Лагард приветства Димитър Радев за участието му в заседанието на ЕЦБ по парична политика
