Кристин Лагард: В еврозоната България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас

© След точно 100 дни България ще стане 21-вата страна, присъединила се към еврозоната. Това написа в социалната мрежа председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард.



По думите ѝ това означава по-голяма икономическа стабилност, както и ползи за българските граждани, бизнеси и банки. "България ще има своя позиция, принос в обсъждането и право на глас", посочи тя.



От ЕЦБ напомнят, че работят в тясно сътрудничество с отговорните ведомства у нас, за да осигурят плавен преход към новата валута.