Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуацията в курорта Елените се e успокоила
Автор: Цвети Христова 09:04
© Facebook
Кризисният щаб за Черноморието заседава, за да реши дали ситуацията в курорта Елените се e успокоила и дали може да бъде вдигната забраната за влизане в курортното селище след бедствието.

Продължават и проверките, които трябва да докажат кой носи отговорност за трагедията, при която 4 души загубиха живота си.

При изнесената вчера информация от регионалното министерство стана ясно, че разрешителните за строеж на всички сгради на територията на курорта Елените са били издадени от Oбщина Несебър, включително и тези в речното корито.

От здравното министерство предупредиха, че водата от чешмите в засегнатите от наводненията райони все още не трябва да се използва за пиене и приготвяне на храна.

