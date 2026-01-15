Манол Генов.
В нея от завода обясняват, че около 17:00 часа днес производствената база във Велико Търново е посетена от областния управител, представители на Регионалната инспекция по околна среда и води във Велико Търново и служители на Областна дирекция на МВР – Велико Търново, за да връчат документа, според който предприятието трябва да преустанови дейността на ПДЧ линията си.
"Кроношпан България“ заявява, че заповедта е издадена след поредица от извършени проверки и контролни измервания, които не установяват отклонения от действащите нормативни изисквания и екологични норми. Въпреки това, на дружеството е връчена заповед, която определяме като абсурдна и необоснована. Ръководството на "Кроношпан България“ ще се запознае детайлно със съдържанието на заповедта и ще излезе с допълнителен коментар в най-кратки срокове. Заповедта ще бъде обжалвана по законоустановения ред, като дружеството ще търси отговорност от страна на държавните институции, включително за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, вследствие на предприетите действия“, пише още в позицията на предприятието.
По информация на ФОКУС областният управител и представители на останалите институции ще посетят завода отново утре сутрин.
"Кроношпан" отговориха на заповедта на министъра на околната среда и водите
