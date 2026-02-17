Крум Зарков направи категорични изявления за предстоящия служебен кабинет, ролята на левицата и позицията на БСП за изборите и държавността.
Разговорът се случва в ключов момент — само ден преди срещата между Илияна Йотова и номинирания за служебен премиер Андрей Гюров
На въпроса дали в проектокабинета ще има представители на БСП, Зарков беше категоричен:
"Не съм информиран за такова нещо. Никой член на БСП не е информирал мен или нашата партия за такъв ход. По устав това трябва да се случи.“ Той подчерта, че дори и да има социалисти в този кабинет, това би било "в лично качество“, а не като партийна квота".
"Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така.“ Зарков добави, че с интерес очаква състава на служебния кабинет, защото е възможно "много от въпросите“ да отпаднат сами, пише bTV.
За ролята на партиите: "Отговорността е в участниците в изборите“. По думите на лидера на БСП политическите сили имат ключова роля за честността на предстоящите избори:
"Политическите сили действително имат голяма роля да играят в основната мисия на служебния кабинет — осигуряване на честни избори.“
Той отново постави акцент върху факта, че проблемът с купения вот не е абстрактен:
"Много често се говори за купуване на гласове, но тези гласове някой ги купува, нали?“
Зарков припомни своята критика от 2024 г., че промените в Конституцията са размили отговорността на служебния кабинет. Въпреки това той смята, че легитимността на решенията не е застрашена:
"Легитимността на решенията не, защото те действат в сегашната конституционна рамка. Въпросът е, че тази рамка се оказва за пореден път неудачна, най-меко казано.“
Той отбеляза, че благодарение на опита на Румен Радев и Илияна Йотова страната е избегнала риск:
"Ако не се стигне до назначаване на служебен кабинет, не може да се назначат и избори.“
За избора на Гюров: "Йотова нямаше какво друго да направи“. Според Зарков изборът на Илияна Йотова е логичен и политически смислен:
"Тя се позиционира много ясно по основния въпрос, който разцепва обществото — за и против един модел.“ Той подчерта разликата между предишната парламентарна доминация и фигурата на Гюров:
"Андрей Гюров не беше избран от тази доминация, а от друга.“
Зарков заяви категорично, че партията му влиза в битка срещу олигархичния модел:
"Крайно време е да го надделеем. БСП ще бъде на вълната на тези, които целят нормалност — управление по конституционната рамка, а не по нейната фасада.“
Въпросът за социалистите, участвали в сътрудничества, свързвани с ГЕРБ, беше посрещнат с ясна позиция:
"Място в партията ни има всеки социалист. Аз не съм дошъл да гоня, но мисля, че нямат място в ръководните структури и в листите.“
Крум Зарков: Ако БСП влиза като партия в този кабинет, тогава бихме заседавали по въпроса. Но това не е така
©
Още по темата
/
Стефан Янев: Поражда се хипотезата, че отговорността за съставянето на този кабинет ще бъде на премиера
18:22
Денков: Бойко Рашков е единственият вътрешен министър, който успя да намали контролирания и купен вот в рисковите секции
09:13
Ренета Инджова: Властовият механизъм в страната е доминиран от бивши представители на ДС и старата номенклатура
16.02
Мирчев: Змията, когато умира, хапе най-силно. Това е рунд последен - Борисов и Пеевски ще хапят много силно
14.02
Ивайло Мирчев: С известна изненада открих, че приоритетите на президента съвпадат с тези на ПП-ДБ
13.02
Още от категорията
/
Рая Назарян: КЗД наложи в обществото разбирането, че всяка форма на дискриминация е недопустима и оскърбителна проява
20:04
МВнР: Изказваме съболезнования за трагичния инцидент, при който петима млади хора загинаха при пожар в Испания
17:35
Нов член в КЗП
16:57
Мирослав Боршош: През 2025 г. в местата за настаняване в страната са регистрирани над 9,5 млн. туристи – ръст от 5,8% спрямо 2024 г. и 16,1% спрямо 2019 г.
13:14
Петър Ганев: България ще бъде сред най-бързо растящите страни в Европа през 2026 г., но има и проблеми
12:37
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.