Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
"БСП - Обединена левица" не изключва коалиция с друга политическа сила след изборите", заяви председателят на партията Крум Зарков, след като регистрира листите за вота на 19 април.

По думите му социалистите ще работят за честни и справедливи избори.

"Виждам потенциал за партньорство както в политически сили, така и в граждански организации, в леви и социално ангажирани хора, в синдикати и във всеки, който разбира, че повече така не може. А с кои политически сили - ще видим впоследствие, когато заявят своите програми", допълни Зарков.

Председателят на БСП посочи, че отиват на изборите с увереност и с нагласа да помогнат България да бъде една по-справедлива държава. "С гарантиран и равен достъп до образование, здравеопазване, социални, комунални и административни услуги, до ясли и детски градини, достъп до правосъдие - държава, каквато българите най-накрая заслужават", каза още той.