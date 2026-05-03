"Мерките и пътят пред БСП са много ясни. Партията трябва да се консолидира отвътре и да се отвори навън, да преоткрие собствения си смисъл на съществуване, защото разликата между проект и партия е именно това. Проектът е нещо, което се появява и реализира, проваля се и изчезва. Партията не изчезва поради изборен неуспех. Тя може да изчезне само ако е загубила причини за съществуване. Нито неравенствата, нито социалната несправедливост и дълбоките проблеми в българското общество са решени, за да се мисли, че БСП няма защо да съществува", заяви председателят на БСП Крум Зарков в ефира на БНТ.

Той подчерта, че за социалистите този ясен път е вече начертан и води седмица по седмица от Първи май към Бузлуджа, от Бузлуджа към президентските избори, от тях към следващите местни избори.

По думите му това се прави с ясни политически програми и идейна дискусия, с истински вътрешнопартиен живот и с организация на едно много по-широко от БСП движение на партии, организации и граждански структури, синдикати. "Заедно разбираме, че защитата на трудовите права е това, което е нужно оттук нататък.", каза още той.

На въпрос за загубените от БСП гласове, Зарков заяви, че не споделя да се гледа на избиратели и симпатизанти като електорат, който може да бъде откраднат или да оттече към други партии. Според него това, че са гласували за други партии означава, че БСП е загубила временно доверие им,което ще спечели отново.

Помолен да коментира заявките на други политически партии за представителство на лявото след изборите, Зарков заяви: "Левите избиратели не са безпризорни, а многобройни. И идеологическите ни опоненти в център, дясно, дори крайно дясно, няма да успеят да ги заблудят".

По повод на членовете на БСП, които сега заемат постове от името на нов политически проект, председателят на левицата заяви: "Хората, които са отишли да реализират своята кариера в редиците на друга партия, макар и биографично свързани с нас, отиват в лично качество и не представляват БСП. Въпросът е дали ще вземат политики и ценности на левицата в тази нова партия. Индикации засега няма", отбеляза Зарков и подчерта, че БСП ще следи и ще се бори за реализация на левите политики, макар и извън парламента.

Зарков коментира, че БСП са тези, с които тепърва ще се гради една социалистическа партия, адекватна на своето време, на проблемите, които са много сериозни и няма да могат да бъдат решени по начина, по който се тръгва сега, защото има отказ да се реформират системи на 30 години. Според него те са довели до раздиране на обществото от несправедливост, до обезлюдяване на цели области, намаляване на населението и до огромни неравенства между хората.

Социалистът сподели още, че е поел партията на 7 февруари и че е направил всичко по силите си заедно с тези, които са се раздали напълно в изборната кампания. "Имаме възможност да покажем истинността на една политика, лишена от амбиции за пари и власт, изцяло ангажирана да бъде полезна на своето общество", каза още той.

"Изправени сме пред много големи препятствия. На 1 май показахме възможност да мобилизираме хора от цялата страна под знамената на социалната справедливост и на борбата срещу експлоатацията на труда и недостойното му заплащане. Ако успеем да изразим ясно тази позиция, електоралното и проявление ще дойде от само себе си", категоричен бе председателят на левицата.

Той отбеляза, че повечето български граждани живеят в експлоатация, като много от тях не го осъзнават – особено по-младите, които считат за напълно нормално да работят извън работно време и без доплащане за извънреден труд. "Те са непрекъснато на телефона и на разположение, без събота и неделя. В резултат, наблюдаваме епидемия от изтощение, прегаряния, депресии и разбити семейства. Към това се прибавят и десетки хиляди българи, които са принудени да работят до физическия си край, защото пенсиите не стигат. Ние тепърва имаме много какво да правим по тези проблеми. Това че не сме в парламента не означава, че сме освободени от тази отговорност. Напротив!", заключи Крум Зарков.