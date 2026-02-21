Крум Зарков на пресконференция след заседание на пленума на партията.
Според него днес е даден ясен сигнал, че пророкуванията за Българската социалистическа партия няма да се сбъднат, а напротив – тя тръгва по пътя на възстановяване на своето значение. "Това е добра новина не само за българските социалисти", подчерта Зарков.
По неговите думи с днешния пленум БСП започва да се завръща своето значение в българската и европейската политика и освен кадровите върпоси са били обсъдени и важни политичски такива. Председателят на българските социалисти запозна обществеността с изразените от Националния съвет на БСП притеснения от присъствието на военна авиация на летище "Васил Левски". "Въпреки обясненията от Министерството на отбраната и други органи, продължават съвсем естествени притеснения и ние ще настояваме за информация по този въпрос чрез парламентарната си група и други представители", обяви той.
Крум Зарков подчрта, че в последните години и особено в последните месеци е било създадено усещането, че има някакъв многонационален консенсус в Европейския съюз по отношение на курса, който Европа заема към по-голямо въоръжаване и милитарилизация. "Това не е така. Левите партии в Европа не приемат безкритично този курс. Днес БСП също обяви, че и тя не го приема", каза още Зарков.
Крум Зарков: БСП връща своето значение в политиката на България и Европа
©
Още от категорията
/
Министърът на спорта: Убеден съм, че ще успеем да осигурим още по-добри условия за българските спортисти
17:01
ИТН настоява за проверка на вътрешния министър Дечев и твърденията за поискани оставки във връзка с казуса "Петрохан"
17:01
Диана Дамянова: Когато човек е на висока длъжност, трябва настойчиво да изисква от назначенията си да разкрият всичко мръсно от гардероба си
16:59
МЗ: Не сме взиамали решения за освобождаване на директори на лечебни заведения по политически или изборни съображения
16:59
Енергийният министър обеща компенсации за високите сметки за ток, но призова гражданите да подават сигнали
15:17
Костадинов: Служебното правителство може да смени ръководители в МВР, главен секретар, но не и директори на болници
15:16
Калин Стоянов: Още един представител на партията, посещавала педофилската секта в хижа "Петрохан", се отрече от служебното правителство
14:03
ОТ ВМРО поискаха президентът Йотова да свика КСНС във връзка с американските военни части на софийското летище
12:06
АПИ припомни денонощния телефон, от който граждани и фирми да получат актуална информация за обстановката във всяка точка
11:27
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.