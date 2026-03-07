Определихме водачите на всички листи и влизаме със самочувствие. Това заяви пред журналисти лидерът на БСП Крум Зарков.
Относно отпадането от листите на лицата, които гласуваха против ветото на президента за промените в Изборния кодекс той каза: "Хората, които взимаха решения в последната година и половина получиха своята отговорност от Конгресеа и ние спазихме конгресната повеля. В този ред на мисли и аз им благодаря на повечето от тях, които проявяват разбиране".
Зарков подчерта, че "не са тръгнали да гонят никого, но няма как те (бел. ред гласувалите против ветото) да определят решенията на партията".
"Ние ще положим всички необходими усилия да се борим за всеки глас и всяко доверие. И най-вече за тези, които се определят като леви и които бяха разочаровани през последните години. Ще върнем автентичното ляво представителство в парламента, а от там и във всички институции", каза лидерът на БСП.
По повод ситуацията в Близкия изток и ролята на служебния кабинет той заяви: "Кабинетът първо трябва да се събере, защото той сякаш е в разпад. Най-важното може би е да дават адекватна информация на българските граждани".
Според Зарков рокадите в МВР не са прецедент, но трябва да се съди по резултатите. "България има нужда от честни избори. Министър Дечев има голяма отговорност и да се надяваме да я оправдае. Но нека да погледнем и към политическите партии. Нека не забравяме, че когато някой продава гласове, има кой да ги купува. БСП се ангажира с това, че с всички си представители в съответните комисии ще сигнализираме за всяка нередност. Това е наше общо дело", категоричен бе той.
